Berlín. El presidente ucraniano Volodimir Zelensky expresó el domingo su disposición a abandonar la candidatura de su país para unirse a la OTAN a cambio de garantías de seguridad occidentales, pero rechazó la presión de Estados Unidos para ceder territorio a Rusia mientras mantenía conversaciones con enviados estadounidenses sobre el fin de la guerra.

Zelensky se reunió con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner. El líder ucraniano publicó fotos de la mesa de negociaciones con el canciller alemán Friedrich Merz sentado a su lado frente a la delegación estadounidense.

Respondiendo a preguntas de periodistas en clips de audio en un chat grupal de WhatsApp antes de las conversaciones, Zelensky declaró que, dado que Estados Unidos y algunas naciones europeas habían rechazado el intento de Ucrania de unirse a la OTAN, Kiev espera que Occidente ofrezca un conjunto de garantías similares a las ofrecidas a los miembros de la alianza.

Lee también Zelensky entrega a Estados Unidos nueva revisión del plan de paz

“Estas garantías de seguridad son una oportunidad para prevenir otra ola de agresión rusa”, indicó. “Y esto ya es una concesión de nuestra parte”.

El presidente ruso Vladímir Putin ha presentado la candidatura de Ucrania para unirse a la OTAN como una gran amenaza para la seguridad de Moscú y una razón para lanzar la invasión a gran escala en febrero de 2022. El Kremlin ha exigido que Ucrania renuncie a su candidatura para ser miembro de la alianza como parte de cualquier posible acuerdo de paz.

Zelensky enfatizó que cualquier garantía de seguridad necesitaría ser legalmente vinculante y respaldada por el Congreso de Estados Unidos, añadiendo que esperaba una actualización de su equipo tras una reunión entre funcionarios militares ucranianos y estadounidenses en Stuttgart, Alemania.

Lee también Zelensky dice que EU propone una “zona económica libre”

Washington ha intentado durante meses equilibrar las demandas de cada lado mientras Trump presiona por un rápido fin a la guerra de Rusia y se muestra cada vez más exasperado por los retrasos. La búsqueda de posibles compromisos ha encontrado grandes obstáculos, incluyendo el control de la región oriental de Donetsk en Ucrania, que está mayormente ocupada por fuerzas rusas.

Duros obstáculos por delante

Putin ha exigido que Ucrania retire sus fuerzas de la parte de la región de Donetsk que aún está bajo su control entre las condiciones clave para la paz, demandas que Kiev rechazó.

Zelensky sostuvo que Estados Unidos había propuesto una idea para que Ucrania se retirara de Donetsk y creara una zona económica libre desmilitarizada allí, una propuesta que rechazó por considerarla impracticable.

Lee también Zelensky se dice listo para celebrar elecciones en Ucrania

“No considero esto justo, porque ¿quién gestionará esta zona económica?”, dijo. “Si estamos hablando de alguna zona de amortiguamiento a lo largo de la línea de contacto, si estamos hablando de alguna zona económica y creemos que solo debería haber una misión policial allí y las tropas deberían retirarse, entonces la pregunta es muy simple. Si las tropas ucranianas se retiran 5-10 kilómetros, por ejemplo, entonces ¿por qué las tropas rusas no se retiran más profundamente en los territorios ocupados a la misma distancia?”

Zelensky describió el tema como “muy sensible” e insistió en un congelamiento a lo largo de la línea de contacto, diciendo que “hoy una opción posible y justa es que nos mantengamos donde estamos”.

El asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo al diario de negocios Kommersant que la policía rusa y las tropas de la guardia nacional permanecerían en partes de la región de Donetsk, incluso si se convierten en una zona desmilitarizada bajo un posible plan de paz.

Lee también Zelensky enviará propuesta enmendada para terminar la guerra con Rusia; se declara "listo" para elecciones

Ushakov advirtió que la búsqueda de un acuerdo podría tomar mucho tiempo, señalando que las propuestas de Estados Unidos que tomaban en cuenta las demandas rusas habían sido “empeoradas” por las modificaciones propuestas por Ucrania y sus aliados europeos.

En declaraciones en la televisión estatal rusa transmitidas el domingo, Ushakov apuntó que “es poco probable que la contribución de los ucranianos y europeos a estos documentos sea constructiva”, advirtiendo que Moscú tendrá “objeciones muy fuertes”.

Ushakov agregó que el tema territorial fue discutido activamente en Moscú cuando Witkoff y Kushner se reunieron con Putin a principios de este mes. “Los estadounidenses conocen y entienden nuestra posición”, aseguró.

Lee también Macron, Starmer y Merz dialogan con Trump sobre Ucrania; Zelensky hablará hoy con EU sobre reconstrucción del país

Merz, quien ha encabezado los esfuerzos europeos para apoyar a Ucrania junto con el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer, aseveró el sábado que “las décadas de la 'Pax Americana' han terminado en gran medida para nosotros en Europa y para nosotros en Alemania también”.

Advirtió que el objetivo de Putin es “un cambio fundamental en las fronteras de Europa, la restauración de la antigua Unión Soviética dentro de sus fronteras”. “Si Ucrania cae, no se detendrá”, advirtió Merz el sábado durante una conferencia del partido en Múnich.

Putin ha negado tener planes de restaurar la Unión Soviética o atacar a cualquier aliado europeo.

Lee también Zelensky afirma que gobierno ucraniano no tiene derecho "legal" ni "moral" de ceder territorio a Rusia

Rusia y Ucrania intercambian ataques aéreos

La Fuerza Aérea de Ucrania indicó que durante la noche Rusia lanzó misiles balísticos y 138 drones de ataque a Ucrania. En su informe diario, la Fuerza Aérea dijo que 110 habían sido interceptados o derribados, pero se registraron impactos de misiles y drones en seis ubicaciones.

Zelensky afirmó el domingo que cientos de miles de familias seguían sin electricidad en las regiones del sur, este y noreste y que se continuaba trabajando para restaurar la electricidad, la calefacción y el agua corriente en múltiples regiones tras un ataque a gran escala la noche anterior.

El presidente ucraniano destacó que en la última semana, Rusia había lanzado más de mil 500 drones de ataque, casi 900 bombas aéreas guiadas y 46 misiles de varios tipos a Ucrania.

Lee también Zelensky pide a parlamentarios de Ucrania reformas que permitan elecciones bajo la ley marcial

El Ministerio ruso de Defensa dijo que sus defensas antiaéreas derribaron 235 drones ucranianos el sábado por la noche y el domingo temprano.

En la región de Belgorod, un dron hirió a un hombre e incendió su casa en el pueblo de Yasnye Zori, declaró el gobernador regional, Vyacheslav Gladkov.

Drones ucranianos atacaron un depósito de petróleo en Uryupinsk en la región de Volgogrado, provocando un incendio, según el gobernador regional, Andrei Bocharov.

Lee también Zelensky se reúne con el papa León XIV y prepara una respuesta al plan de EU para Ucrania

En la región de Krasnodar, los drones ucranianos atacaron la ciudad de Afipsky, donde se encuentra una refinería de petróleo. Las autoridades dijeron que las explosiones rompieron ventanas en edificios residenciales, pero no informaron de daños a la refinería.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss