Trump promete responder a ataque del Estado Islámico que mató a soldados de EU en Siria; "habrá represalias muy severas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió responder al ataque del Estado Islámico (EI). que mató a soldados estadounidenses y un intérprete civil en Siria.

En Truth Social, el mandatario añadió que "el presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, está sumamente indignado y consternado por este ataque. Habrá represalias muy severas".

Trump lamentó "la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria: dos soldados y un intérprete civil. Asimismo, oramos por los tres soldados heridos, quienes, como se acaba de confirmar, se encuentran bien. Este fue un ataque del ISIS contra Estados Unidos y Siria, en una zona muy peligrosa del país, que no está totalmente bajo su control". El Mando Central de EU precisó que el tirador fue abatido.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, precisó en X que el civil fallecido era un intérprete estadounidense.

Según la agencia oficial siria Sana, los disparos se dirigieron contra la delegación durante una visita a la región desértica de Palmira, en Siria.

El contingente estadounidense se encontraba en Palmira, confirmó Parnell, para una "misión de apoyo a las operaciones en curso contra el EI/de contraterrorismo en la región".

Siria dice que advirtió de la posible incursión del EI

El Ministerio del Interior de Siria afirmó que había advertido a la coalición liderada por Estados Unidos de una posible incursión de combatientes del EI.

"Hubo advertencias previas del comando de seguridad interna a las fuerzas aliadas en la región desértica", dijo el portavoz del ministerio, Anwar al-Baba, en una entrevista en la televisión estatal.

Pero "las fuerzas de la coalición internacional no tomaron en cuenta las advertencias sirias sobre una posible infiltración del EI", agregó.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, calificó al autor del ataque de "salvaje" y lanzó una advertencia: "Si ustedes apuntan contra estadounidenses -en cualquier lugar del mundo- pasarán el resto de sus vidas breves y estresantes sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los matará sin piedad".

La identidad de los soldados muertos, así como la de las unidades a las que pertenecían, no se revelará hasta dentro de 24 horas, el tiempo necesario para informar a sus familiares, declaró Sean Parnell.

"Actualmente, el ataque está siendo objeto de una investigación", añadió.

Es la primera vez que se informa de un hecho de este tipo en Siria desde la llegada al poder, hace un año, de una coalición islamista que se ha acercado a Estados Unidos.

"Varios miembros de las fuerzas estadounidenses resultaron heridos, así como dos miembros de las fuerzas de seguridad sirias" mientras realizaban "una patrulla conjunta", había señalado antes la agencia Sana.

El grupo yihadista Estado Islámico controlaba la región de Palmira antes de ser derrotado en Siria por una coalición internacional en 2019.

A pesar de su derrota, sus combatientes, refugiados en el vasto desierto sirio, siguen llevando a cabo ataques esporádicos.

Durante la visita del presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, a Washington el mes pasado, Damasco se unió a la coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos.

