La Secretaría de Economía informó la salida de Santiago Nieto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) además de una serie de nombramientos en su estructura, derivados de renuncias de funcionarios que participarán en procesos políticos.

“La Secretaría de Economía anuncia una serie de nombramientos en su estructura, derivados de renuncias presentadas por funcionarios de la dependencia que buscarán competir por cargos de representación popular, las cuales entrarán en vigor en el transcurso del mes de mayo”, dijo la dependencia en un comunicado.

En sustitución de Nieto, la secretaría a cargo de Marcelo Ebrard, propondrá a Vidal Llerenas Morales como director general del IMPI. Hasta ahora subsecretario de Industria y Comercio, Llerenas ha ocupado cargos como diputado local y federal, alcalde de Azcapotzalco y subsecretario de Egresos en el gobierno capitalino. Entre sus funciones estará la conducción de los temas de propiedad industrial en el contexto de la revisión del T-MEC.

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Como parte de los ajustes, Ximena Escobedo Juárez fue designada subsecretaria de Industria y Comercio. Se desempeñaba como jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo y previamente ocupó cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores en temas fronterizos y de coordinación política.

Carlos Javier Castillo Pérez asumirá la jefatura de la Unidad de Desarrollo Productivo. Hasta ahora era director general de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología. En su lugar quedará Luis Enrique Vázquez Rodríguez, quien se desempeñaba como secretario técnico de Facilitación Comercial.

Asimismo, María Idalia Salgado Hernández fue nombrada directora general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior, en sustitución de Wilfrido Márquez. Previamente encabezó el Centro de Información y Estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México.

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La Secretaría detalló que, además de Nieto y Márquez, presentaron su renuncia Héctor Ochoa Moreno, Salma Luévano Luna, Omega Vázquez Reyes, Humberto Hernández y Julio Benavides Serrano, quienes buscarán cargos de representación. Los nombramientos de sus sustitutos se darán a conocer posteriormente.

El titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, agradeció el trabajo de los funcionarios salientes y señaló que continuarán los ajustes en la estructura de la secretaría.

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