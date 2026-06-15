El golazo de Negrete en el México 86 y su actuación en el partido FIFA-UNICEF

Texto: Liza Luna

La historia mundialista mexicana cumple un aniversario importante, pues hace 40 años fue testigo del “gol más bello” del campeonato México 86. No, no fue “la mano de Dios” de Maradona, sino la tremenda tijera voladora del guerrerense Manuel Negrete, la entonces camiseta 22 de la selección nacional.

Aquella memorable anotación fue durante el México vs. Bulgaria, del 15 de junio de 1986, ante un Estadio Azteca a reventar. El mismo mediocampista afirmó que ese mundial “será la vitrina del fútbol y puede ser un gran escaparate para mi proyección internacional” y así fue, captó la atención de todo el mundo.

Seleccionado nacional desde junio de 1981, Manuel Negrete anotó un solo gol en tiempo regular durante una Copa del Mundo (tiene otra anotación mundialista en tanda de penales) que lo convirtió en uno de los más famosos de la historia a nivel nacional e internacional.

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Su creatividad y dinamismo en la cancha lo llevaron al juego de estrellas futbolistas de la FIFA-UNICEF, también en 1986, aunque ahí su desempeño sí llegó a olvidarse.

Gol de Negrete en el México vs. Bulgaria, al minuto 34. El mediocampista de entonces 26 años se destacó durante la gira de preparación que la selección emprendió en Italia, Inglaterra y Alemania Federal en 1985. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Gol de Negrete en el partido México vs. Bulgaria de 1986, al minuto 34. Con esa anotación, se abrió el marcador 1 a 0. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Celebración del gol de Negrete. Javier Aguirre, Hugo Sánchez, Tomás Boy, Rafael Amador y Miguel España felicitaron al guerrerense. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

La jugada completa del gol más bello del México 86

No hubo alma alguna que no gritara el gol de Manuel Negrete aquella tarde del 15 de junio de 1986 en el Estadio Azteca. Fue el día en que la Selección Nacional se enfrentó a la escuadra de Bulgaria, en su lucha por un pase a cuartos de final del mundial.

El recuerdo que ya comparten varias generaciones comenzó al minuto 32 del partido. El defensa Félix Cruz alejó una maniobra búlgara cerca de la portería mexicana y llevó el balón a los pies de Javier Aguirre, de camiseta 13.

El defeño hizo un suave envío del esférico a Tomás Boy, quien entonces era capitán de la escuadra nacional. Para continuar la jugada, Boy pasó el balón al protagonista de esta historia, Manuel Negrete, de número 22.

El reloj siguió su curso y el mediocampista guerrerense usó su poderosa zurda para patear un tiro largo a Raúl Servín, hasta la orilla izquierda de la cancha. Fue con ese pase que aumentaron los gritos, el ánimo y la expectación en el estadio.

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Servín avanzó solo por la banda y pronto lo asediaron dos búlgaros que combatían pie con pie para detener su movida. El más insistente fue el defensa Radoslav Zdravkov, quien se pegó al mexicano como una segunda piel, juntos hasta el final de la cancha.

Alineaciones de México y Bulgaria en el juego de Octavos de Final, en el Estadio Azteca. EL UNIVERSAL sostuvo que la Selección Mexicana "hizo fútbol; su juego de inteligencia e iniciativa hicieron que el tricolor brindara su mejor actuación y su partido más redondo en la Copa del Mundo”. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Con un “pásala, mía, te la presto”, el esférico terminó en pies del mediocampista Georgi Yordanov, quien quiso alejarlo de su portería con una contundente patada hacia media cancha, pero el trallazo le salió mal y le atinó a la cabeza de Javier Aguirre, recuperando el control mexicano.

La jugada se transfirió al entonces astro del Atlético de Madrid, Hugo Sánchez, a pocos pasos del área chica. Parecía que él anotaría el ansiado gol, pero una barrida interrumpió su juego y el esférico quedó suelto hasta que Rafael Amador lo rescató de su perdición mucho más atrás.

Aquí viene lo bueno y pasó en escasos segundos: Amador pateó con precisión el balón para que Manuel Negrete lo bajara. El número 22 de la Selección Nacional controló el esférico y avanzó hacia la zona de peligro, con cuatro búlgaros acercándose.

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Su mejor opción fue elevar el balón por los aires con dirección a Javier Aguirre, que estaba en paralelo a él. Ese esférico debió sentirse como papalote, pues Aguirre no lo dejó caer al suelo ni un segundo antes de reenviar el pase aéreo a Negrete.

Cierre del partido en el Estadio Azteca, con la selección nacional saludando a su afición tras ganar 2 a 0 contra Bulgaria. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Es aquí donde la historia quedó escrita, donde la habilidad y destreza de un jugador reciben los calificativos de “mágica” y “hermosa”.

Justo a la mitad del área chica, de frente a la portería y acosado por tres búlgaros, Manuel Negrete saltó. Colocó todo su cuerpo en posición horizontal voladora y con su pierna izquierda, hacedora de sueños y esperanzas, tiró un trallazo que nadie pudo detener.

De media chilena, el esférico ingresó en portería de Bulgaria por la esquina inferior derecha, dando el primer gol de la jornada a México. Compañeros y rivales de Negrete siguieron con asombro ese tiro, testigos privilegiados de la considerada “anotación más bella” del mundial de 1986.

Lo que pasó después se aderezó con la alegría y gritos de 114 mil asistentes en el Estadio Azteca: Negrete levantó los puños al aire, gritando como guerrero mientras un impulsivo Javier Aguirre lo alcanza para jalarle el cabello y darle un leve zape.

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Tres pares de brazos interceptaron al guerrerense, pues Tomás Boy, Hugo Sánchez y Rafael Amador rodearon al mismo tiempo al hacedor de tan magnífico gol... Antes de tambalearse todos juntos, pues el mediocampista Miguel España les brincó encima.

Los tiros de media chilena o tijeras eran especialidad de Manuel Negrete. Entrenadores internacionales consideraron al mediocampista uno de los elementos más peligrosos de México, dando instrucciones a sus equipos de hacerle marcación especial, junto con Hugo Sánchez. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Con su gol, “inició el delirio de los mexicanos”

EL UNIVERSAL recuperó la impresión de Manuel Negrete minutos después de finalizado el encuentro contra Bulgaria y comentó que "no me fue posible otra opción más que darle de media chilena” para anotar el gol. Qué suerte tuvimos de que Negrete fuera experto en medias chilenas y tijeras.

En su edición del 16 de junio de 1986, este diario describió como “desbordante” la emoción vista en gradas del Estadio Azteca tras el gol de Negrete, pues fue el guerrerense quien “inició el delirio de los mexicanos con ese soberbio gol que paralizó a los búlgaros y que convulsionó al país”, se leyó.

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Según la descripción de hace 40 años, “unos [aficionados] cantaban, otros saltaban y unos más, colgados de las alturas, perdidos en la inmensidad de la euforia y poseídos por el espíritu hooligan, se bajaban los pantalones cortos, se daban la vuelta y mostraban los renegridos glúteos”. Todo por festejar ese primer gol de la tarde.

Manuel Negrete y Hugo Sánchez tras el cierre del México vs. Bulgaria. Al minuto 60 cayó el segundo tanto, por un cabezazo de Raúl Servín. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Las reacciones llegaron con rapidez, pues una anotación así no permanece en silencio. Medios internacionales como The New York Times celebraron a Manuel Negrete, nombrando al mediocampista “estrella de estrellas, un hombre con mucha mentalidad para fabricar goles; muy inteligente del resto de los jugadores. México fue muy creativo bajo la conducción de Negrete”.

Diarios y programas de televisión europeos describieron el gol de media chilena como “relampagueante” y “fútbol de mucha categoría”, según recuperó EL UNIVERSAL. Tanto así que para el 18 de julio de 1986, la televisora ARD de Alemania Federal convocó a más de 100 mil televidentes para elegir la mejor anotación del mundial México 86 y sin problemas ganó la obra de Manuel Negrete, con más de 60 mil votos.

Por tal nombramiento, el entonces jugador de Pumas recibió una medalla de oro y el reconocimiento de una afición al otro lado del mundo.

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Para muchos, el partido México vs. Bulgaria era el esperado “escalón para encumbrar a los mejores jugadores [mexicanos]". El más mencionado fue Negrete, posicionándose como un mediocampista preparado para el fútbol internacional y su oportunidad para demostrarlo llegó más temprano que tarde.

Al menos 114 mil aficionados asistieron ese 15 de junio al Estadio Azteca. El encuentro México vs. Bulgaria fue considerado el mejor partido de la selección nacional durante el mundial de 1986. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Negrete fue uno de los futbolistas destacados para el All-Star Game

Además del mundial México 86, la FIFA organizó otro evento de gran impacto y con fines filantrópicos para ese año. Según reportó Los Ángeles Times el 27 de febrero de hace cuatro décadas, la máxima organización futbolística se alió con la UNICEF para el partido World All-Star Soccer Game o Juego de Fútbol con Estrellas Mundiales.

Este encuentro reunió a los 35 jugadores más sobresalientes de la Copa Mundial de 1986, provenientes de 17 países y divididos en un equipo para representar al continente americano contra una escuadra por el resto del mundo.

Se realizó en el Rose Bowl de Pasadena, California, con el objetivo de recaudar más de 400 mil dólares, por concepto de entradas al estadio y derechos de transmisión.

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En mayo de 1986, EL UNIVERSAL recuperó declaraciones del entonces presidente de la FIFA, Joao Havelange, quien afirmó que el All-Star Game destinaría sus ganancias a “niños víctimas de los terremotos que sacudieron la Ciudad de México en 1985”, aunque el único destino confirmado para ese dinero fue en donativo para la UNICEF.

Según se dijo en conferencia del 20 de junio del 86, el partido de estrellas ayudaría a “la nobilísima organización en su labor de auxilio a una niñez [mundial] que sufre, muere, y es ajena a los problemas de los mayores, pero víctima inocente de los mismos”. No se tuvo más información sobre el uso de lo recaudado.

Conferencia FIFA-UNICEF World All-Star Game; Joseph Blatter, João Havelange y Diego Armando Maradona dieron los detalles. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

En esa misma conferencia, Havelange anunció a los seleccionados para el All-Star Game y entre ellos estuvieron los mexicanos Hugo Sánchez, Fernando Quirarte, Raúl Servín, Francisco Javier “El Abuelo” Cruz y Manuel Negrete.

Para mediados de julio y con el mundial finiquitado, el All-Star Game perdió entusiasmo y forma, debido a la ausencia de jugadores como Hugo Sánchez, Michel Platini, Antonio Cabrini, Jorge Valdano, Gary Lineker o Emilio Butragueño, quienes declinaron su participación al no obtener permiso de sus respectivos equipos.

Para beneplácito de los aficionados y la FIFA, quien mantuvo su compromiso fue Diego Armando Maradona y todo el espectáculo se montó alrededor de su participación. Negrete, Servín y Quirarte fueron los únicos mexicanos que se mantuvieron en pie.

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El juego se realizó el 27 de julio de 1986 frente a 57 mil 500 asistentes, con la escuadra del Resto del Mundo bajo las órdenes del entrenador de Alemania Federal, Frank Beckenbauer, y con el técnico danés Johan Cruyff como apoyo.

El equipo de América tuvo de entrenador a Carlos Bilardo, responsable de la recién campeona Argentina, con Bora Milutinovic como apoyo; Milutinovic era capacitador de la selección mexicana.

Anuncio de la transmisión Fútbol UNICEF. Hubo una edición anterior del entre América vs. Resto del Mundo; se jugó en Nueva Jersey, agosto de 1982, con 77 mil espectadores y marcador 3 a 2, favor Resto del Mundo. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Aunque se sabía que este partido también sería como un escaparate para que los jugadores se lucieran y captaran la atención de clubes élite, la falta de entrenamiento conjunto provocó una “falta de coordinación que mostraron los integrantes de uno y otro cuadro, que apenas tuvieron un par de días para entrenar”, indicó este diario.

Según reportó EL UNIVERSAL en su edición del 28 de julio, Maradona era la única estrella de la cancha, con el resto de futbolistas como meros acompañantes.

El partido en tiempo reglamentario quedó 2 goles a 2, con anotaciones del inglés Terry Butcher y del italiano Pablo Rossi por el Resto del Mundo, y del paraguayo Roberto Cabañas y Maradona por América. Para decidir al ganador se fueron a penales.

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Al querido Manuel Negrete se le encargó la labor de abrir los intentos para América, tal vez esperando que su habilidad y creatividad para los goles funcionara cara a cara con el portero. Pero, no fue así y falló el primer penal, dejando el esférico en manos del soviético Rinat Dasayev.

Para su buena o mala suerte, nadie más del equipo americano falló su tiro, derrotando al Resto del Mundo 4 a 3. En palabras de esta casa editorial, “Negrete mostró que es inefectivo al tirar los penales, pues en Pasadena le sucedió lo mismo que con Alemania Federal en Monterrey”, cuando la selección nacional quedó fuera del mundial.

"Maradona, la figura", titular de EL UNIVERSAL el 28 de julio de 1986. Existió la posibilidad de que Diego Armando Maradona no participara en el encuentro FIFA-UNICEF, pero él mismo aseguró “no me hubiera perdido este partido ni por todo el oro del mundo; lo dedico a todos los niños del mundo”. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

"Fue como accionar un botón”

Aquel partido FIFA-UNICEF no tiene mayor relevancia cuando pensamos en el desempeño mundialista de Manuel Negrete. Es su gol en la cancha del Estadio Azteca y la emoción que provocó en sus aficionados lo que permanece en nuestra memoria.

Tan importante resultó esa anotación que la directiva del Coloso de Santa Úrsula colocó una placa en su honor, leyéndose “El Estadio Azteca rinde homenaje a Manuel Negrete por su bello gol anotado en el juego México - Bulgaria”.

Para finales de ese año, EL UNIVERSAL nombró al guerrerense como el noveno Mejor Deportista Mexicano, luego de dar tan espectacular demostración en el mundial y por comenzar su carrera futbolística en Europa.

Décadas pasaron de aquella tarde y en 2011, Negrete habló con esta casa editorial sobre su media chilena mundialista: “No te imaginas lo increíble que es ver cómo, al caer el gol, la gente reacciona. El Azteca se puso de pie. [...] Fue como si yo mismo accionara un botón”, dijo.

Esa famosa anotación del 15 de junio de 1986 se ganó a pulso la corona de “la más hermosa de México 86” y nos atrevemos a decir que se mantiene como el mejor gol que la Selección Mexicana ostenta en competencia mundialista. Quién sabe, tal vez el mundial de 2026 sea buen momento para tener un nuevo rey.

Entrevista en 2011 con el exmundialista Manuel Negrete, con una figura que representa su memorable media chilena. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Gol de Negrete, México 86. El jugador se elevó 1.5 metros del piso para hacer su media chilena. Fuente: YouTube.

Fuentes:

Hemeroteca EL UNIVERSAL