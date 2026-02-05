Mujeres a seguir

“Cuando se cumple tu pronóstico empiezan a escucharte”: Gabriela Siller
María José Alcalá, la líder sin miedo del Comité Olímpico Mexicano
Delcy Rodríguez, una jugadora a dos bandas
“Fundamental, poner orden y civilidad en el Senado”, Laura Itzel Castillo
Victoria Chávez, una mujer fuerte y talentosa dentro y fuera del campo
Guadalupe Ramos une feminismo y política
“Terrible, que una sola visión defina la vida del país”: Kenia López Rabadán
“Voy a legalizar la eutanasia en México”: Samara Martínez
Katya Echazarreta, ingeniera eléctrica, astronauta y primera mujer mexicana en llegar al espacio
“Escribir en lenguas originarias es un acto político”: Nadia López García, poeta mixteca
Reforma, secuestro del Poder Judicial: Patricia Aguayo
Clara Brugada pugna por una revolución de las mujeres
“Eliminamos estereotipos que limitan a las mujeres”: Luz Elena González Escobar
Emilia Calleja da luz a la evolución en CFE
“Hay hombres que se dedican a hacer hijos, sin responsabilidad”: Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina
Valeria Mariaud conquista la primera posición en Compañía Nacional de Danza; es la bailarina de ballet más joven en el puesto
Citlalli Hernández, la primera titular de la Secretaría de Mujeres; “el reto es que las niñas tengan un futuro de paz”
“Mayra Galindo, lideresa con el cáncer; dedica su vida a la asistencia social y apoyar a mujer en su lucha
Úrsula Von Der Leyen, una líder en tiempos de Europa sin liderazgos
"Todas las víctimas de feminicidio merecen justicia": Juliana García, activista por los derechos de las mujeres
“Nuestra lucha es contra las estructuras sociales”: Liliana Pardo López
Itzel, una skater mexicana; “si te caes, te vuelves a levantar 1000 veces más”, asegura
“Me siento muy en deuda con las feministas en México”: Valeria Luiselli
Regina García abre puertas en mundo financiero
“Las cosas han cambiado, y soy beneficiaria de eso”: Adriana Paz
Desirée Monsiváis incursiona en mundo de varones
"Que las niñas sepan que podemos ser lo que queramos": Marina del Pilar
Claudia Cabrera, ícono de la coctelería nacional
Pam Bondi, fiscal general de EU; escudera legal de Trump y de sus ideas
“Nuestra vida ya se politizó sólo por ser mujeres”: Amanda Romano
Azuky, el rugido de la “Leona de Ecatepec” que rompe barreras en el freestyle
“Tenía que haber alguien que defendiera a la gente”: Directora del refugio Casa Tochan
“La esperanza nos mantiene fuertes, pero también nos consume”: fundadora del colectivo 10 de Marzo
Kristi Noem: La polémica ranchera antiinmigrante
"Por el simple hecho de ser mujer, a veces mis logros se reducen a la mitad": Ella Bucio
“La reforma judicial no piensa en las mujeres”; Melissa Ayala aboga por justicia con perspectiva de género
Mujeres de las Fuerzas Armadas que marcan la diferencia
“Lo más grato es trascender a través de la enseñanza”, Nubia Frías, directora del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud
VER