La caótica inauguración del Estadio Neza 86

Texto: Liza Luna
México ya rebosa de ánimo mundialista, es la tercera ocasión que se recibe una Copa Mundial de Fútbol en nuestros estadios y calles.
Cuando se habla de la máxima fiesta futbolística parece que sólo pensamos en el Estadio Azteca, y no es para menos: es el recinto con más partidos mundialistas en el mundo, acumulando 19 entre las ediciones de 1970 y de 1986, y listo para albergar otros cinco en este 2026.
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Pero, también hay que dar su lugar a las canchas mexicanas poco recordadas que albergaron algún encuentro de Copa del Mundo.
Con imágenes exclusivas del Archivo Fotográfico de EL UNIVERSAL, hoy revisaremos cómo fue la inauguración del entonces Estadio José López Portillo, ahora conocido como Neza 86. Este recinto mexiquense abrió sus puertas en 1981, posicionándose como sede mundialista cinco años después.
Su construcción inició el primero de septiembre de 1980 y concluyó en tiempo récord de 11 meses. Se levantó en los límites de Nezahualcóyotl, zona que requería de urbanización, por lo que también se ideó una unidad habitacional de mil 800 viviendas y un centro deportivo, todo con un presupuesto de 380 millones de pesos.
De acuerdo con EL UNIVERSAL, el entonces nuevo Estadio José López Portillo tenía “perfectas instalaciones”, construido de forma elíptica y dividido en cuatro partes para evitar derrumbes. Sus tribunas y palcos estaban “perfectamente situados para no impedir la visibilidad”, con una zona techada para 12 mil aficionados y con un drene de cancha de 1.5 metros para tiempos de lluvia.
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Se aseguró que este recinto deportivo beneficiaría a 2 millones de habitantes, quienes disfrutarían de encuentros futbolísticos cerca de su hogar y “sin necesidad de recorrer gran distancia hasta el Azteca o el de CU”.
El 27 de agosto de 1981 se realizó la ceremonia de apertura, con más de 60 mil asistentes, en un espacio que sólo permitía 35 mil.
El espectáculo estelar de la inauguración fue el encuentro amistoso entre el equipo local Coyotes de Neza contra el campeón argentino, Boca Juniors. El partido no fue tan impresionante como prometía y los aficionados se conformaron con un empate 1 a 1.
Resultó más relevante la breve visita de quien fuera inspiración para el estadio, el entonces presidente José López Portillo. El mandatario no se quedó al partido, sólo develó la placa de inauguración y entregó la escritura número 300 mil de su Plan Sagitario para regularización de vivienda, sin durar más de una hora en el recinto.
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El dueño del club Coyotes, Anuar Maccise Dib, aseguró que llamar al estadio José López Portillo fue por el “apoyo que el presidente siempre da al deporte en general”.
Aquel nombre le duró menos de cinco años, pues el recinto mexiquense logró convertirse en sede mundialista para tres partidos de la Copa del Mundo 1986 y se le renombró como Estadio Neza 86.
A finales de la década de los 80, el terreno irregular donde se erigió y las secuelas del terremoto de 1985 pasaron factura al inmueble deportivo y se le detectaron daños estructurales en su zona de gradas.
Para 1991, cuando su demolición parecía casi segura, el gobierno estatal optó por concesionarlo a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, que hasta el día de hoy lo mantiene en pie para sus actividades deportivas.
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En entrevista para EL UNIVERSAL, el actual rector de la UTN, el doctor Agustín Jehú Covarrubias Sotelo, aseguró que el cupo del Estadio Neza 86 se modificó debido a “situaciones estructurales” que enfrenta.
"Del lado norte del estadio atraviesa una falla territorial y no se puede utilizar con aforo completo; ahora tenemos un cupo para 20 mil personas [de los 35 mil originales]. Pero, eso no ha generado un problema para su uso: el estadio sí se utiliza, el estadio sirve; la cancha es independiente de las cuestiones estructurales de las gradas y se le da mantenimiento constante", sostuvo el rector.
Sobre los planes futuros para el estadio, Covarrubias Sotelo priorizó que los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl sean quienes aprovechen el recinto, “que vengan a hacer actividades lúdicas [...] y a profesionalizar sus técnicas futbolísticas”, y aseguró que no era el momento de recibir un equipo de liga en el Estadio Neza 86, hasta solucionar las deficiencias que enfrenta el inmueble.
- Fuentes:
- Archivo fotográfico y Hemeroteca de EL UNIVERSAL
- Entrevista con el doctor Agustín Jehú Covarrubias Sotelo, rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.