La caótica inauguración del Estadio Neza 86

Texto: Liza Luna

México ya rebosa de ánimo mundialista, es la tercera ocasión que se recibe una Copa Mundial de Fútbol en nuestros estadios y calles.

Cuando se habla de la máxima fiesta futbolística parece que sólo pensamos en el Estadio Azteca, y no es para menos: es el recinto con más partidos mundialistas en el mundo, acumulando 19 entre las ediciones de 1970 y de 1986, y listo para albergar otros cinco en este 2026.

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Pero, también hay que dar su lugar a las canchas mexicanas poco recordadas que albergaron algún encuentro de Copa del Mundo.

Con imágenes exclusivas del Archivo Fotográfico de EL UNIVERSAL, hoy revisaremos cómo fue la inauguración del entonces Estadio José López Portillo, ahora conocido como Neza 86. Este recinto mexiquense abrió sus puertas en 1981, posicionándose como sede mundialista cinco años después.

El presidente José López Portillo develó la placa de inauguración para el estadio que lleva su nombre, el 27 de agosto de 1981; también se prometió la asistencia de Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, pero no asistió. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Jóvenes asistentes al partido en Neza escalaron las rejas para tener mejor visibilidad. Aunque el estadio tenía capacidad de 35 mil 500 aficionados, “acomodados con comodidad”, para la inauguración se permitió la entrada de 60 mil, apretujados en las gradas y hasta en la cancha. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Vista desde gradas del entonces Estadio José López Portillo, con el mandatario observando el recinto. Días previos a su inauguración, algunos equipos de fútbol expresaron su inconformidad con el nuevo recinto deportivo de Nezahualcóyotl, pues no cumplía con la distancia mínima entre estadios. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Su construcción inició el primero de septiembre de 1980 y concluyó en tiempo récord de 11 meses. Se levantó en los límites de Nezahualcóyotl, zona que requería de urbanización, por lo que también se ideó una unidad habitacional de mil 800 viviendas y un centro deportivo, todo con un presupuesto de 380 millones de pesos.

De acuerdo con EL UNIVERSAL, el entonces nuevo Estadio José López Portillo tenía “perfectas instalaciones”, construido de forma elíptica y dividido en cuatro partes para evitar derrumbes. Sus tribunas y palcos estaban “perfectamente situados para no impedir la visibilidad”, con una zona techada para 12 mil aficionados y con un drene de cancha de 1.5 metros para tiempos de lluvia.

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Se aseguró que este recinto deportivo beneficiaría a 2 millones de habitantes, quienes disfrutarían de encuentros futbolísticos cerca de su hogar y “sin necesidad de recorrer gran distancia hasta el Azteca o el de CU”.

Durante la ceremonia de apertura del Estadio José López Portillo, el entonces presidente López Portillo entregó la escritura número 300 mil del Plan Sagitario de regularización de tierras. Se esperaba que él diera la patada inicial, pero abandonó el estadio con rapidez y ni siquiera presenció el partido. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Porristas de los Coyotes de Neza, presentes en los partidos como locales para animar a la afición. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

El partido Coyotes vs. Boca Juniors empató 1 a 1, con el primer gol anotado por el mexiquense Moisés Figueroa Aguilera, algo significativo para la inauguración, pues la primera anotación en su cancha fue local. Foto: Santiago Cadena/EL UNIVERSAL.

Vista actual del Neza 86. Equipos como el Coyotes, Toros Neza y el Atlante fueron locales en este estadio. Foto: Santiago Cadena/EL UNIVERSAL.

El 27 de agosto de 1981 se realizó la ceremonia de apertura, con más de 60 mil asistentes, en un espacio que sólo permitía 35 mil.

El espectáculo estelar de la inauguración fue el encuentro amistoso entre el equipo local Coyotes de Neza contra el campeón argentino, Boca Juniors. El partido no fue tan impresionante como prometía y los aficionados se conformaron con un empate 1 a 1.

Resultó más relevante la breve visita de quien fuera inspiración para el estadio, el entonces presidente José López Portillo. El mandatario no se quedó al partido, sólo develó la placa de inauguración y entregó la escritura número 300 mil de su Plan Sagitario para regularización de vivienda, sin durar más de una hora en el recinto.

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El dueño del club Coyotes, Anuar Maccise Dib, aseguró que llamar al estadio José López Portillo fue por el “apoyo que el presidente siempre da al deporte en general”.

Tras permitir la entrada de 60 mil personas en un recinto de 35 mil, todas las gradas estaban atiborradas de fanáticos y hasta tuvieron que acomodarse en el campo de juego. EL UNIVERSAL describió que, “pese a que hubo una total invasión sobre la cancha, no se presentaron incidentes fuera del orden y todo se convirtió en una auténtica romería”. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Juego entre Coyotes de Neza vs. Boca Juniors, 27 de agosto de 1981; el encuentro quedó empatado a un gol. Apenas el 15 de ese mes, el Boca Juniors se coronó campeón de Argentina con su estrella, Diego Armando Maradona; el querido jugador argentino no viajó a México, pues debía presentarse con su selección para una gira por Europa. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Vista actual de la portería del Neza 86. Durante su inauguración, decenas de asistentes estuvieron así de cerca de la cancha. Foto: Santiago Cadena/EL UNIVERSAL.

Aquel nombre le duró menos de cinco años, pues el recinto mexiquense logró convertirse en sede mundialista para tres partidos de la Copa del Mundo 1986 y se le renombró como Estadio Neza 86.

A finales de la década de los 80, el terreno irregular donde se erigió y las secuelas del terremoto de 1985 pasaron factura al inmueble deportivo y se le detectaron daños estructurales en su zona de gradas.

Para 1991, cuando su demolición parecía casi segura, el gobierno estatal optó por concesionarlo a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, que hasta el día de hoy lo mantiene en pie para sus actividades deportivas.

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En entrevista para EL UNIVERSAL, el actual rector de la UTN, el doctor Agustín Jehú Covarrubias Sotelo, aseguró que el cupo del Estadio Neza 86 se modificó debido a “situaciones estructurales” que enfrenta.

Jugadores de Coyotes de Neza durante la inauguración de su estadio, el 27 de agosto de 1981. Su entonces entrenador, Juan Ricardo Faccio, aseguró que un empate ante el Boca Juniors “es como un triunfo, [...] pero con un poco más de tiempo el Neza le gana fácil”. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Los Coyotes de Neza tuvieron un desempeño errático durante su partido de inauguración, mientras que el Boca Juniors se presentó con fatiga y falta de acondicionamiento físico por la diferencia de altitud. El entonces entrenador visitante, Silvio Marzolini, aseguró que su equipo "rindió de acuerdo a lo que pudo, tomando en cuenta que faltaron jugadores [como Maradona]”. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Zona de jugadores en el Estadio Neza 86. La separación entre bancas y gradas es reducida; durante la inauguración del recinto, los jugadores debieron tener a los asistentes respirándoles en la nuca. Foto: Santiago Cadena/EL UNIVERSAL.

"Del lado norte del estadio atraviesa una falla territorial y no se puede utilizar con aforo completo; ahora tenemos un cupo para 20 mil personas [de los 35 mil originales]. Pero, eso no ha generado un problema para su uso: el estadio sí se utiliza, el estadio sirve; la cancha es independiente de las cuestiones estructurales de las gradas y se le da mantenimiento constante", sostuvo el rector.

Sobre los planes futuros para el estadio, Covarrubias Sotelo priorizó que los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl sean quienes aprovechen el recinto, “que vengan a hacer actividades lúdicas [...] y a profesionalizar sus técnicas futbolísticas”, y aseguró que no era el momento de recibir un equipo de liga en el Estadio Neza 86, hasta solucionar las deficiencias que enfrenta el inmueble.

Hubo gran recepción de la afición de Nezahualcóyotl ante la apertura del Estadio José López Portillo, atiborrando las gradas para ver a su equipo enfrentarse a una de las escuadras más desafiantes del fútbol internacional. Para el minuto 60, Moisés Figueroa marcó el primer tanto del encuentro para los Coyotes, ventaja que les duró 16 minutos, pues el gol del Boca Juniors cayó en el 76, obra de Osvaldo Escudero. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Exterior del Estadio Neza 86, entonces José López Portillo. Fue sede del equipo Coyotes de Neza, Potros Neza, Toros Neza y, durante un tiempo, del Atlante; el costo de su construcción alcanzó los 125 millones de pesos y otros 255 millones para la unidad habitacional a su alrededor, resultando en un proyecto de 380 millones. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Vista actual de las gradas en el Estadio Neza 86. En abril del 2026 se le hizo una limpieza profunda y una pintada, con miras a los festejos mundialistas. Foto: Santiago Cadena/EL UNIVERSAL.