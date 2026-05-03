Sombreros, banderines y matracas, recuerdos del México 86

Texto: Liza Luna

Hoy nos parece imperdonable ir al estadio y salir de ahí sin un llaverito o una gorra que demuestre que vimos jugar a nuestra selección. En 1986, año de nuestra segunda ocasión como sede mundialista, los recuerditos o souvenirs que se vendieron en calles y tiendas se ajustaron a cualquier bolsillo y gusto.

A través de algunas fotografías veremos la vendimia que el mundial México 86 trajo a la capital, con precios muy accesibles o costos casi insultantes.

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Venta de banderines, carteles y sombreros a las afueras del Estadio Azteca, durante el mundial México 86. El día de la inauguración vendedores ambulantes de productos y comida llegaron a la explanada del Coloso de Santa Úrsula desde la madrugada del 31 de mayo, buscando el mejor lugar para instalarse. Foto: René Rozzainizz/Archivo EL UNIVERSAL.

Turistas japoneses revisan mercancía mundialista; un balón con rostros de seleccionados mexicanos costó 28 mil pesos del momento. Previo a la inauguración, se supo del intento de los organizadores de impedir que 5 mil vendedores se colocaran afuera del Estadio Azteca y del Estadio Universitario, con el pretexto de garantizar la seguridad; en realidad querían rentar 50 quioscos al exterior de las sedes para vender souvenirs, sin competencia. Foto: Gildardo Solís/Archivo EL UNIVERSAL.

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Publicidad de una conocida tienda para la venta de objetos conmemorativos del mundial México 86. Estaba disponible un adorno de cristal grabado, con los escudos de cada selección participante, a 16 mil 500 pesos; un platón conmemorativo, con las 24 banderas de selecciones participantes y la mascota Pique, a 12 mil 100 pesos. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL

Familia de aficionados cargados con banderines y viseras con motivos del mundial México 86. En tiendas oficiales, una sencilla gorra de poliéster con el logo de México 86 llegó a costar mil 450 pesos de aquel entonces. Foto: Gildardo Solís/Archivo EL UNIVERSAL.

Hubo llaveros con la imagen del chilito Pique que se vendían desde 200 a mil pesos –de ese entonces– o trompetillas que ni siquiera hacían ruido, pasando por banderas tricolores que iban del tamaño petit hasta las de muy grandes dimensiones.

Las playeras oficiales estaban en 3 mil 500 pesos; camisetas que lucían la gloria de Hugo Sánchez; platones grabados que podían usarse cuando se tenía una cena de lujo o destapadores de cerveza que rozaron los 500 pesos.

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Figura de alambre con forma de un jugador de futbol, producto en venta a las afueras del Estadio Azteca durante la final del mundial 1986. Su costo era de 250 dólares, casi 160 mil pesos del momento. Foto: Gildardo Solís/Archivo EL UNIVERSAL.

En nuestras páginas se exhibieron anuncios para la distribución y venta de productos oficiales del mundial, incluyendo llaveros, calcomanías, matracas, pelotas, encendedores o ceniceros. Si se quería un cenicero de porcelana y se compraba en tiendas departamentales, podía costar hasta 2 mil 400 pesos. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

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Aparador con mercancía del mundial. Gorras, playeras y banderines, así como televisores estaban disponibles para los fanáticos. Foto: Raúl Estrella/Archivo EL UNIVERSAL.

En las afueras del Estadio Azteca había variedad de souvenirs como gorras, dedos de esponja, gorrillos para beber, baloncitos, banderines y estampas, productos que ofrecían los puestos ambulantes en el piso al paso de los aficionados. Los llaveros más “fifís” rozaron los 2 mil pesos. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.