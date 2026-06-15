La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desafió al gobierno federal al acordar, durante la madrugada de este domingo, mantener el plantón nacional y continuar con su jornada de movilizaciones, que se iniciará este lunes con la liberación de casetas de acceso a la Ciudad de México y en los estados donde tiene mayor presencia, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

La determinación fue tomada durante la Asamblea Nacional Representativa (ANR), máxima instancia de decisión de la organización, que concluyó en las primeras horas de este domingo en las instalaciones de la Sección 9, donde los delegados resolvieron dar continuidad a la huelga nacional iniciada el pasado 1 de junio.

La CNTE consideró insuficientes las propuestas presentadas por el gobierno federal en torno a sus principales demandas, particularmente la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de la reforma educativa, por lo que decidió mantener la presión con acciones de protesta en la capital y en diversas entidades.

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Al término de la reunión, dirigentes magisteriales llamaron a reforzar el plantón instalado en el Centro Histórico y a reorganizar los contingentes para fortalecer la presencia del movimiento.

“Decidimos, como contingentes de la CNTE, continuar con la huelga nacional porque las propuestas que nos dio el gobierno federal tanto en la parte de la reforma educativa como de la Ley del ISSSTE no son suficientes”, señalaron representantes del magisterio al informar los resultados de la asamblea.

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La Coordinadora reiteró, además, sus demandas centrales: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa y la instalación de una mesa de negociación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para discutir soluciones de fondo a las exigencias del movimiento.

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Como parte de la nueva etapa de movilizaciones, este lunes los contingentes realizarán el paso libre en las casetas que comunican con la Ciudad de México, acción que será replicada en distintas entidades donde la organización mantiene presencia y capacidad de movilización. La liberación de casetas se efectuará en un horario aún por definir y formará parte de una jornada nacional de protesta para exigir respuestas a sus demandas.

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La dirigencia también acordó fortalecer el plantón instalado en el Zócalo y calles aledañas, que durante el fin de semana registró una disminución temporal de participantes debido a los relevos de contingentes provenientes de los estados. Para ello, la Asamblea Nacional Representativa ordenó la integración de una Comisión de Dirección Política Nacional encargada de reorganizar la distribución de los espacios y garantizar la seguridad de los manifestantes.

Hasta ahora, algunas de las vialidades en donde se han realizado liberaciones parciales para facilitar el tránsito son República de Brasil, Donceles, Tacuba y Francisco I. Madero, en el perímetro del Centro Histórico.

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Además de las acciones previstas para este lunes, la CNTE acordó fijar una postura pública contra el gobierno federal, al que acusa de incumplir compromisos asumidos en las mesas de negociación.

De acuerdo con dirigentes del movimiento, las autoridades educativas no concretaron la instalación de mesas tripartitas con carácter resolutivo para atender las demandas específicas de cada contingente estatal.

“Demandamos la mesa con la Presidenta de la República para que pueda dar solución a nuestras demandas centrales”, señalaron integrantes de la Coordinadora al informar los resolutivos de la ANR.

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Durante la asamblea también se llamó a reforzar la unidad interna del movimiento y a enfrentar lo que los dirigentes calificaron como una campaña de desprestigio.

En el caso de Guerrero, los representantes de la Sección 14 convocaron a fortalecer la participación de las bases magisteriales, ampliar la presencia en el plantón nacional y continuar las acciones para impulsar la democratización sindical en la entidad.

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La CNTE iniciará así su tercera semana consecutiva de protestas en la capital del país, mientras mantiene abierta la exigencia de una reunión directa con la Titular del Ejecutivo y advierte que continuará con su estrategia de movilización hasta obtener respuestas satisfactorias a sus demandas.

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Como parte de las actividades programadas, este lunes a las 10:00 horas los secretarios generales de las secciones que integran la Coordinadora ofrecerán una conferencia de prensa para informar sobre los acuerdos de la ANR.

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