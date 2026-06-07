La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reinstaló la noche de este domingo los trabajos de su Asamblea Nacional Representativa (ANR), en el contexto de la huelga nacional que mantiene desde hace siete días y del plantón instalado en el Zócalo capitalino.

Durante la apertura de los trabajos, el dirigente de la Sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto Orozco, sostuvo que las demandas centrales del movimiento magisterial continúan vigentes y señaló que las propuestas presentadas por el gobierno federal no atienden de fondo la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 ni las reformas educativas que la Coordinadora rechaza.

El líder magisterial afirmó que la movilización nacional se mantiene ante la falta de respuesta a las demandas relacionadas con el sistema de pensiones, las condiciones laborales del magisterio y la situación de las escuelas públicas. Indicó que las propuestas gubernamentales presentadas hasta ahora no contemplan el retorno a un sistema solidario de pensiones ni ofrecen soluciones de fondo a los planteamientos de la CNTE.

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Frausto Orozco señaló que durante los primeros siete días de huelga la organización ha enfrentado descuentos salariales, acciones de presión administrativa y hechos que calificó como agresiones contra integrantes del movimiento. También hizo referencia al fallecimiento de un docente y a las lesiones sufridas por maestros de Guerrero durante las jornadas de protesta.

Ante representantes de las secciones que integran la Coordinadora, el dirigente aseguró que las acciones emprendidas por el gobierno y las críticas difundidas contra el movimiento no han modificado la postura de la organización ni su decisión de continuar con la movilización nacional.

Asimismo, destacó las expresiones de respaldo recibidas por parte de organizaciones sociales, sindicales y civiles, las cuales, dijo, se han sumado a las muestras de solidaridad con las demandas del magisterio disidente.

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Al declarar formalmente reinstalada la Asamblea Nacional Representativa, la dirigencia informó que los delegados analizarán el desarrollo de la huelga nacional, las respuestas presentadas por el gobierno federal y las acciones que seguirá la CNTE en los próximos días.

La sesión inició con la lectura de la relatoría de la reunión anterior y con la participación de representantes de las distintas secciones que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

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cdm