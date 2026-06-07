Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtieron que la propuesta del gobierno federal para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) no resulta suficiente y no da cumplimiento a sus demandas, por lo que alertaron que el plantón que llevan a cabo desde el pasado 01 de junio, no solo continuará, sino que se reforzará.

“La Usicamm sigue siendo un sistema de burocracia total para el ingreso y promoción de los compañeros, pero lo que nosotros necesitamos es una reforma de fondo, no solamente que nos digan en el discurso que por fin desaparece la Usicamm, como si fuera algo nuevo, como si nos sorprendiera… …eso no nos satisface, por eso hacemos un llamado a todos los compañeros y compañeras para reforzar el plantón”, declaró la secretaría general de la sección XIV de la CNTE, Elvira Veleces Morales.

A nombre de la coordinadora, explicó que las demandas de la coordinadora son lograr la abrogación a la ley general del ISSSTE de 2007; “que además, cabe decir que fue una propuesta de campaña de la Presidenta. Ese no fue un discurso que se dio desde esta organización, fue en palabras de la propia Presidenta y que ahora se retracta”.

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También continúa la petición de un incremento salarial directamente al sueldo base del magisterio: “El 9% que ahora nos ofrecen como si fuera un gran logro, realmente refleja 224 pesos ya directamente en el salario de los compañeros, pero continúa la inflación entonces realmente son $20 diarios lo que se refleja en el sueldo de los compañeros y compañeras”

Adicionalmente, continúan pidiendo la reinstalación de los maestros de Jalisco, y garantizar una jubilación digna “por qué estamos mas del 74% de los compañeros en cuentas individuales”.

“Presentaron como una gran novedad que todos se pasaran al pensionissste y que iban a crear una aseguradora. Al final nos están dando una opción de que sigamos en el mismo sistema de Afores, que se enriquece a costilla de todos los trabajadores, es decir, estamos hablando de una autopensión que al final nos deja en el punto inicial. No tenemos una propuesta concreta sobre cómo podemos garantizar un sistema solidario de pensiones”, indicó.

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Veleces Morales calificó de “lamentable”, que la lucha del movimiento comience a ser “criminalizada”.

“El gobierno dice que no son todos, solo unos cuantos. Hacen lo mismo con los otros sectores, dicen "no son todas las madres buscadoras, son unas cuantas", "no son todos los campesinos son unos cuantos", es más fácil decir "son de la ultraderecha" o "hacen trabajo para alguna organización criminal", porque hasta ese punto no están llegando a atacar. Empiezan a ponernos un cartel y eso no es más que criminalizar la protesta social, hostigar y hacer una persecución mediática”, denunció.

Finalmente, la secretaria general insistió en que “no hay una voluntad política del gobierno para llegar a acuerdos”, y puntualizó que este lunes, realizarán una Asamblea Nacional, a fin de decidir acuerdos para el plan de acción de la semana que está por iniciar.

Agregó que no pretenden empañar la fiesta mundialista, sino aprovechar la coyuntura para visibilizar sus peticiones.

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