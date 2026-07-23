La Federación Mexicana de Futbol (FMF) celebró un acto de reconocimiento para Yon de Luisa, quien encabezó el organismo entre 2018 y 2023, con la develación de su retrato oficial en el Salón de Presidentes de la Casa del Futbol.

El homenaje destacó la huella que dejó su administración en distintos proyectos que marcaron el rumbo del futbol mexicano.

La ceremonia contó con la presencia del Comisionado de la FMF, Mikel Arriola, quien resaltó el impacto del trabajo realizado por el exdirectivo tanto en el ámbito nacional como internacional.

Como parte del homenaje, la FMF entregó al expresidente una réplica de su retrato, un jersey de la Selección Nacional de México y una fotografía institucional que recuerda su etapa al frente del organismo.

"Hoy cerramos contigo, Yon, una serie de homenajes que nos llenó de orgullo y nos recordó que esta histórica institución se ha construido con trabajo, visión, metas y un profundo amor por el futbol. Tu nombre queda inscrito en este Salón de Presidentes como parte de la historia de la Federación Mexicana de Futbol", expresó.

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Durante el evento, Arriola recordó que la etapa de De Luisa coincidió con momentos clave para la FMF, como la consolidación de la candidatura conjunta de México, Estados Unidos y Canadá para organizar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

También mencionó avances como la incorporación del VAR, la renovación de la Comisión de Arbitraje, el crecimiento del futbol femenil, el fortalecimiento de acuerdos comerciales y una mayor participación de la Federación en organismos internacionales.

"Sin el talento, la gestión exitosa, la planeación estratégica y la visión global de Yon de Luisa, la Copa del Mundo por tercera vez en México no hubiese sido posible", afirmó.

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Yon de Luisa en el 2023, durante su gestión como presidente de la FMF - Foto: Imago7

Al tomar la palabra, Yon de Luisa atribuyó los resultados de su gestión al esfuerzo colectivo de clubes, Ligas y Selecciones. "Cuando uno se encarga de un proyecto tan grande como la Federación Mexicana de Futbol, todos los días hay retos y situaciones por resolver. La importancia es el trabajo en equipo", expresó.

"Tener gente capaz, profesional y alineada te da el éxito deportivo. Hoy es un día para recordar siempre; agradezco mucho este reconocimiento y este gesto hacia quienes hemos tenido el privilegio de servir al futbol mexicano", agregó.