Estados | 23-07-26 | 16:19 | Actualizada | 23-07-26 | 16:20 |

Hermosillo, Sonora. - Después de varios días con temperaturas relativamente moderadas, este jueves registró un repunte importante del calor, lo que llevó a la emisión de una debido a que las temperaturas máximas alcanzarán entre 46 y 47 grados centígrados, con sensaciones térmicas cercanas a los 50°C.

De acuerdo con información del sistema MetroAlert, el periodo de mayor riesgo se mantiene entre las 11:00 de la mañana y las 20:00 horas, cuando las condiciones representan un riesgo para quienes realizan actividades al aire libre.

La alerta indica que, además de la capital sonorense, podría registrar sensaciones térmicas de entre 47 y 52 grados, mientras que en comunidades como Miguel Alemán y San Luis se prevén valores cercanos a los 49°C.

Hermosillo enfrenta calor extremo con sensación térmica de hasta 50°C; Protección Civil llama a extremar precauciones. Foto: Especial.
Hermosillo enfrenta calor extremo con sensación térmica de hasta 50°C; Protección Civil llama a extremar precauciones. Foto: Especial.

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A las 14:00 horas, los registros reportaban temperaturas de 43 a 44°C en distintos sectores de Hermosillo, con algunos puntos alcanzando los 45°C.

Las zonas ubicadas al sur y al poniente de la ciudad presentaban las condiciones más críticas, con un ambiente bochornoso y sensación térmica de hasta 50°C.

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Ante este panorama, el Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), emitió un llamado a la población para extremar precauciones no solo este jueves, sino también durante los próximos días, debido a una ola de calor que afectará a gran parte del estado.

La dependencia informó que en Sonora se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 47 grados centígrados a la sombra, acompañadas de elevadas sensaciones térmicas provocadas por la alta humedad en el ambiente.

Hermosillo enfrenta calor extremo con sensación térmica de hasta 50°C; Protección Civil llama a extremar precauciones. Foto: Especial.
Hermosillo enfrenta calor extremo con sensación térmica de hasta 50°C; Protección Civil llama a extremar precauciones. Foto: Especial.

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Protección Civil recomendó evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como reducir las actividades físicas al aire libre durante las horas de mayor intensidad del calor.

Además, pidió prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas que trabajan en exteriores, por ser los grupos con mayor riesgo de sufrir golpes de calor o deshidratación.

Las autoridades también reiteraron la importancia de estacionados, ya que la temperatura en el interior puede elevarse rápidamente y convertirse en un riesgo mortal.

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Finalmente, la CEPC exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, seguir las recomendaciones preventivas y, en caso de una emergencia relacionada con las altas temperaturas, comunicarse de inmediato al 9-1-1.

Hermosillo enfrenta calor extremo con sensación térmica de hasta 50°C; Protección Civil llama a extremar precauciones. Foto: Especial.
Hermosillo enfrenta calor extremo con sensación térmica de hasta 50°C; Protección Civil llama a extremar precauciones. Foto: Especial.

dmrr/cr

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