Hermosillo, Sonora. - Después de varios días con temperaturas relativamente moderadas, este jueves Hermosillo registró un repunte importante del calor, lo que llevó a la emisión de una alerta por calor extremo debido a que las temperaturas máximas alcanzarán entre 46 y 47 grados centígrados, con sensaciones térmicas cercanas a los 50°C.

De acuerdo con información del sistema MetroAlert, el periodo de mayor riesgo se mantiene entre las 11:00 de la mañana y las 20:00 horas, cuando las condiciones representan un riesgo para quienes realizan actividades al aire libre.

La alerta indica que, además de la capital sonorense, Bahía de Kino podría registrar sensaciones térmicas de entre 47 y 52 grados, mientras que en comunidades como Miguel Alemán y San Luis se prevén valores cercanos a los 49°C.

Hermosillo enfrenta calor extremo con sensación térmica de hasta 50°C; Protección Civil llama a extremar precauciones. Foto: Especial.

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A las 14:00 horas, los registros reportaban temperaturas de 43 a 44°C en distintos sectores de Hermosillo, con algunos puntos alcanzando los 45°C.

Las zonas ubicadas al sur y al poniente de la ciudad presentaban las condiciones más críticas, con un ambiente bochornoso y sensación térmica de hasta 50°C.

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Ante este panorama, el Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), emitió un llamado a la población para extremar precauciones no solo este jueves, sino también durante los próximos días, debido a una ola de calor que afectará a gran parte del estado.

La dependencia informó que en Sonora se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 47 grados centígrados a la sombra, acompañadas de elevadas sensaciones térmicas provocadas por la alta humedad en el ambiente.

Hermosillo enfrenta calor extremo con sensación térmica de hasta 50°C; Protección Civil llama a extremar precauciones. Foto: Especial.

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Protección Civil recomendó evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como reducir las actividades físicas al aire libre durante las horas de mayor intensidad del calor.

Además, pidió prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas que trabajan en exteriores, por ser los grupos con mayor riesgo de sufrir golpes de calor o deshidratación.

Las autoridades también reiteraron la importancia de no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura en el interior puede elevarse rápidamente y convertirse en un riesgo mortal.

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Finalmente, la CEPC exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, seguir las recomendaciones preventivas y, en caso de una emergencia relacionada con las altas temperaturas, comunicarse de inmediato al 9-1-1.

Hermosillo enfrenta calor extremo con sensación térmica de hasta 50°C; Protección Civil llama a extremar precauciones. Foto: Especial.

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