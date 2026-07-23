La edición 2026 marcará la primera jornada global del proyecto Come lo que Quieras, Paga lo que Puedas, con la participación de más de 100 restaurantes en 11 países, entre ellos México, Estados Unidos, Francia, España, India, Brasil, Colombia, Perú, Cuba, Turquía y Nigeria.

Además de restaurantes locales, también se incluirán establecimientos distinguidos con Estrellas Michelin, premios James Beard y menciones en listas como The New York Times, North America's 50 Best y Asia's 50 Best.

¿Cómo funciona la iniciativa Come lo que Quieras, Paga lo que Puedas?

Lo que comenzó como una iniciativa impulsada en la Ciudad de México por los chefs Norma Listman y Saqib Keval, fundadores del restaurante de Masala y Maíz (distinguido con una Estrella Michelin), se ha convertido en un movimiento de alcance internacional.

Hoy, Come lo que Quieras, Paga lo que Puedas reúne a restaurantes de distintos países que buscan ampliar el acceso a la experiencia gastronómica a personas que normalmente no podrían visitarlos.

De acuerdo con los organizadores, este modelo, además de acercar a nuevos clientes a los establecimientos, también busca fortalecer el vínculo con quienes los visitan y agradecer la confianza de quienes los han acompañado durante años.

La dinámica será la misma en todos los restaurantes participantes, la cual consiste en que los asistentes podrán ordenar del menú de siempre y, al terminar su visita, decidirán cuánto pagar por los alimentos consumidos, de acuerdo con sus posibilidades o con el valor que consideren justo.

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Sin embargo, las bebidas alcohólicas conservarán su precio habitual y las propinas para el personal se entregarán en su totalidad.

Aunque esta iniciativa da la impresión de representar una pérdida económica para los restaurantes participantes, Saqib Keval aseguró que la experiencia ha demostrado lo contrario.

El chef señaló que los comensales son más generosos de lo que se cree y que cada vez más establecimientos están interesados en hacer sus espacios gastronómicos más accesibles sin dejar de valorar el trabajo que hay detrás de cada servicio.

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Cada restaurante mantendrá su identidad culinaria. Foto: Usuario de Google Heleen Buldeo Rai - restaurante Ramiro Cocina

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¿Qué restaurantes participarán en Come lo que Quieras, Paga lo que Puedas?

La edición de este año reunirá a restaurantes reconocidos a nivel internacional, y varios de ellos cuentan con diferentes distinciones; algunos de los establecimientos confirmados por ciudad en México son:

Ciudad de México

Agrotaberna Monstruo de Agua

Ahumalia

Almanegra Escandón

Almanegra Moderna

Almanegra Narvarte

Almanegra Roma

Axolotita Agrofonda

Baldío

Bao Bao

Café de Nadie

Ciclo Mexicano

Expendio de Maíz

Loup Bar

Malix

Mamma Ricotta

Masala y Maíz

Mignon Pâtisserie

Mita

Outline

Panadería Cinco y Dos

Restaurante Mux

Rudo

Sobremesa Desayunador & Aperitivos

Terral Agrobar

Tina Café

Umani Fermentos

Via Sol

Guadalajara, Jalisco

Aro

La Ventana, Baja California Sur

Pólvora

León, Guanajuato

DIGNO Cocina Honesta

Mérida, Yucatán

Barrio Maíz

Ramiro Cocina

Punta de Mita, Nayarit

Makai Cocina Marina

San Luis Potosí, San Luis Potosí

Chau! Resto

Santiago de Querétaro, Querétaro

Dolia Cocina

San Miguel de Allende, Guanajuato

Bennu

Tepoztlán, Morelos

Sotobosque

Zitácuaro, Michoacán

Restaurante Ke-Quén

Así que ve apartando el 26 de agosto en tu calendario y guarda mucho apetito, porque Come lo que Quieras, Paga lo que Puedas será la oportunidad para descubrir nuevos sabores y visitar algunos de los mejores restaurantes de México.

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