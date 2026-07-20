PUNTA MITA, Nayarit.- Con el Pacífico como telón de fondo, Latin Grill Masters by Mezquite reunió a 11 chefs de diversos países y generaciones en torno al fuego.

Durante tres días, visitantes y huéspedes de Conrad Punta Mita vivieron distintas maneras de interpretar la parrilla contemporánea. Técnicas tradicionales, producto local y creatividad marcaron el ritmo de la tercera edición de este festival.

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¿Qué hubo en Latin Grill Masters by Mezquite?

La apertura estuvo dedicada a Argentina con un menú de seis tiempos, orquestado por los chefs de casa y Darío Brugnoni, que rindió homenaje a la influencia italiana, las recetas de familia y la cocina cotidiana.

Empanadas cordobesas cocinadas al disco, vitello tonnato y sorrentinos de jamón y queso fueron la antesala a un bife de chorizo y una trucha patagónica. En el cierre no pudieron faltar las crepas de dulce de leche.

Los vinos también hicieron gala de la diversidad y las expresiones vinícolas de Argentina, Malbec, Torrontés y un par de ensambles premiados hicieron el maridaje redondo.

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La segunda jornada fue para las Girls Masters. Las mujeres dejaron claro que la cocina de brasas también es su territorio. La chilena Francisca Cortés compartió parrilla con las mexicanas Magdalena Juárez y Melissa Ávila.

El cierre fue celebración al aire libre entre estaciones de cocina, coctelería de autor, vinos seleccionados y el sonido de las olas enmarcaron el talento de Guillermo Busquiazo, Darío Brugnoni, Francisca Cortés, Germán Ghelfi, Miguel Valenzuela, Josué Martínez, Magdalena Juárez, Sebastian Renner, Héctor Leyva, Christian Guarrina y Melissa Ávila.

Más allá de menús y fotografías, Latin Grill Masters dejó una imagen valiosa de la gastronomía latinoamericana: cocineros compartiendo parrilla, técnicas y conversaciones, demostró la capacidad de construir comunidad, de entender al fuego, como un punto de reunión sin fronteras.

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El festival también confirmó que Punta Mita ya no es únicamente un destino de playa de lujo, sino un escenario gastronómico. Con una generación de chefs, productores y hoteles que apuestan por experiencias culinarias, el destino comienza a consolidarse como un polo gastronómico interesantes del Pacífico mexicano.

La apertura estuvo dedicada a Argentina con un menú de seis tiempos. Foto: cortesía Conrad Punta Mita

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¿Quiénes son los chefs que participaron en Latin Grill Masters?

Conoce a los talentos protagonistas de Latin Grill Masters

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Guillermo Busquiazo (Argentina)

Formado en algunas de las cocinas más prestigiosas de España, como Arzak, Martín Berasategui y Mugaritz, además de especializarse en pastelería con Pierre Hermé y Espaisucre. Su combo: técnica de alta gastronomía y cultura parrillera.

Darío Brugnoni (Argentina)

Chef de Seite Onzas, es una de las figuras más reconocidas de la parrilla argentina contemporánea y difunde activamente la cultura del asado.

Francisca Cortés (Chile)

Referente del BBQ chileno, ha participado en festivales y encuentros internacionales. Comparte técnicas parrilleras y promueve la presencia femenina en este ámbito.

Germán Ghelfi (Argentina/México)

Chef ejecutivo de Conrad Punta de Mita, con más de 25 años de experiencia. Originario de Córdoba, fusiona tradición sudamericana con ingredientes del Pacífico mexicano.

Miguel Valenzuela (México)

Enfocado en la cocina de brasa y el producto local, su cocina resalta los ingredientes de temporada y la identidad culinaria de la costa del Pacífico.

Josué Martínez (México)

Cofundador de Makai y Mauka, restaurantes donde la cocina contemporánea parte del mar, la tierra y las comunidades locales. Su trabajo gira alrededor del producto regional.

Magdalena Juárez (México)

Chef dedicada a reinterpretar la cocina mexicana mediante ingredientes locales y técnicas contemporáneas. Su propuesta pone énfasis en la identidad regional y el territorio.

Sebastián Renner (México)

Originario de Tapalpa, estudió en el Culinary Institute of America. Hoy lidera, junto con Josué Martínez, los restaurantes Makai y Mauka en Punta de Mita.

Héctor Leyva (México)

El chef oaxaqueño toma sus raíces culinarias y las resalta con una visión contemporánea. Su trabajo prioriza el producto local y las técnicas tradicionales.

Christian Guarrina (Argentina/Chile)

Argentino radicado en Chile, fundó Fire Experience, plataforma dedicada a promover la cocina al fuego mediante eventos y colaboraciones con destacados colegas.

Melissa Ávila (México)

Chef especializada en cocina de mar y aprovechamiento de ingredientes del Pacífico. Su propuesta privilegia la frescura, la sostenibilidad y el respeto por los productos regionales.

11 chefs celebran la cocina a las brasas en Punta Mita. Foto: cortesía Conrad Punta Mita

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