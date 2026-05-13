Puerto Vallarta es más que un paraíso con playas verde esmeralda y arena dorada. Aquí, la cocina se vuelve un ritual que empieza por la selección de alimentos frescos, atraviesa técnicas artesanales para la preparación de platillos y termina en una mesa junto al mar.

Siendo uno de los destinos turísticos más importantes de la Bahía de Banderas, su diversidad gastronómica permite explorarlo desde el paladar. Por eso, hoy te recomendamos qué beber y comer en tu siguiente visita.

5 recomendaciones para conocer la gastronomía de Puerto Vallarta

1. Mar y Vino

Puestas de sol, ambiente romántico y una decoración instagrameable. Mar y Vino, frente al malecón, ofrece un concepto gastronómico sensorial, donde los alimentos incluso se disfrutan con la vista.

Y es que, precisamente, sus platillos están pensados para “despertar los sentidos”, combinando ingredientes frescos con técnicas de cocina y coctelería moderna.

Tanto la zona baja, para tener los pies en el agua mientras se disfrutan los alimentos, y la planta alta, donde se encuentra un rooftop para celebrar ocasiones especiales, gozan de vistas privilegiadas a este destino paradisiaco.

Adrián Sánchez, chef ejecutivo, y Mario Mendoza, mixólogo, han diseñado la carta del lugar con un enfoque en comida del mar y una selección de cócteles que armonizan a la perfección.

Entre sus platillos obligatorios para probar se encuentran la langosta Roll Boston, aguachile, pescado zarandeado, tostadas de camarón al pastor, pulpo a las brasas y mucho más.

Dirección: Manuel M. Dieguez 106, Zona Romántica, Emiliano Zapata, Puerto Vallarta, Jalisco

Horarios: Todos los días de 09:00 a 23:00 horas

Contacto: 322 121 8852 y 322 182 4768

Mar y Vino. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

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2. Café Des Artistes

Café Des Artistes es un restaurante con concepto fine dining, que se distingue por su experiencia artística y culinaria. Escondido entre árboles y a la luz de las velas, en la cocina y en la mesa cada platillo es tratado como una obra de arte.

Desde que entras al lugar, una colección de cuadros, esculturas y artesanías te reciben, al mismo tiempo que el ambiente es amenizado por música de piano en vivo. No hace más que invitarte a tomarte decenas de fotografías.

Bajo la dirección del Chef Thierry Blouet, ofrece una carta selecta de platillos italianos con un toque local, así como etiquetas exclusivas de vinos nacionales e internacionales. Sin duda, el maridaje es una parte esencial de su recorrido gastronómico.

Para las visitas por primera vez, los chefs recomiendan probar el huachinango zarandeado, ostiones con chorizo, pork belly (con chícharo, piña y chorizo) y de postre, souffle de mandarina. Aunque también cuenta con menú degustación de 6 tiempos y opciones veganas.

Dirección: C. Guadalupe Sánchez 740, Centro, Puerto Vallarta, Jalisco

Horarios: de lunes a domingo en un horario de 16:00 a 24:00 horas

Contacto: 322 226 7200 o vía WhatsApp al 322 159 5675

Café Des Artistes. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

3. Raíces Resto Bar

Raíces Resto Bar es el sitio ideal para disfrutar cocina de autor a la leña. Se ubica en una antigua casa restaurada; cada rincón se percibe cálido y completamente hogareño, desde la fachada hasta los hornos que le dan corazón al establecimiento.

Y sí, su nombre proviene de un árbol con enormes raíces que se encuentra en la entrada, considerado como una de las especies más grandes y emblemáticas del pueblo más antiguo de Puerto Vallarta.

Dentro de la cocina, los platillos se preparan principalmente con técnicas a las brasas y carbonizados, resultado de la creatividad y sazón del chef ejecutivo Gonzalo Nogueira.

Si te das la vuelta por este restaurante, asegúrate de probar su rack de cordero, la lasagna al grill, la totoaba con esquites a la parrilla y los sorrentinos rellenos de calabaza; acompáñalos con un cóctel de autor, por supuesto, de toques ahumados.

Dirección: Venustiano Carranza 518, Zona Romántica, Emiliano Zapata, Puerto Vallarta, Jalisco

Horarios: de martes a domingo desde las 17:00 a las 22:00 horas

Contacto: vía WhatsApp al 322 204 9283

Raíces Resto Bar. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

4. Cena en Ritmos de la Noche

Ritmos de la Noche es una experiencia única en Puerto Vallarta, que combina paseo en barco al atardecer, cena frente al mar y el espectáculo ALMA, todo en medio de la selva.

Al llegar, guerreros aztecas y criaturas de la naturaleza te guían para encontrar una cena de autor que tiene por sede Las Caletas, playa privada e iluminada con antorchas.

En particular, los platillos de este menú son diseñados por el chef Paco Ruano, considerado uno de los 50 mejores del mundo, con ingredientes del Pacífico, champaña ilimitada, vinos y bebidas premium... la antesala perfecta para el show musical en vivo.

Esta experiencia es organizada por Vallarta Adventures y tiene un costo regular de $4,122, pero actualmente tiene un descuento que la deja en $2,880.

Dirección: N Puerto Mágico, Heroica Escuela Naval, Blvd. Francisco Medina Ascencio 30-G1, Zona Hotelera Norte, Puerto Vallarta, Jalisco

Horarios: el embarque comienza a las 17:30 horas

Contacto: 322 226 8413 o vía WhatsApp al 322 245 0347

Cena en Rhythms of the Night. Foto: Cortesía Rhythms of the Night / Vallarta Adventures

5. Platillos y bebidas locales

Finalmente, conocer los platillos y bebidas típicas de Puerto Vallarta es otra forma de acercarse a su identidad, historia y estilo de vida.

Si tienes antojo de street food, en los puestos y mercaditos podrás encontrar pescado embarazado, marlín o curvina ensartados en una vara y adobados con chiles secos. O bien, degusta un pozole de camarón, servido con caldo de chile guajillo y cáscaras de marisco al fondo.

Y durante tu recorrido por el malecón o la zona romántica, refréscate con una tuba, bebida elaborada con palma de coco y mezclada con manzana picada y nuez. Otra opción es la raicilla, un destilado de agave que se puede disfrutar en cócteles de perfiles dulces, frutales y picantes.

Raicilla en cócteles. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

Puerto Vallarta es un destino gastronómico y envuelto en escenarios naturales que, con ayuda de esta ruta, puedes conocer de principio a fin.

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