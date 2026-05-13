Lupita TikTok desata críticas tras pedir "descuento de influencer”; la cuenta era de 88 pesos

La influencer y creadora de contenido originaria de Monterrey Guadalupe Guzmán, mejor conocida en redes sociales como Lupita TikTok, ha desatado una nueva polémica, luego de que se le captara pidiendo un descuento durante un compra en un establecimiento.

El video se hizo viral a través de plataformas digitales luego de que las empleadas de la sucursal que la atendieron publicaran la escena.

Este momento ha generado polémica entre usuarios, pues hay quienes critican el llamado "descuento de influencer" y quienes consideran que no es correcto exhibir a personalidades públicas de esa manera.

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La influencer acudió a un establecimiento para comprar un impermeable. Foto: X

Lupita TikTok pide descuento de influencer en un establecimiento

En el video viral se puede ver a Lupita TikTok en la caja de un establecimiento donde se le cobra la cantidad de 88 pesos por un impermeable rosa. Mientras la empleada escanea el artículo, se escucha a la influencer preguntar "¿No hay descuento?", a lo que la mujer de la caja responde entre risas "No, es que es nada más para empleados...O sea sí tengo descuento, pero es para empleados nada más".

La creadora de contenido procede a pagar con un billete de 100 pesos e instantes antes de que se le entregue el cambio, le dice a la empleada "Te di uno de cien", a lo que la trabajadora le responde "Sí, son 88 y 12 de cambio, cuesta 88".

Luego de recibir una respuesta negativa a su petición de descuento, Lupita TikTok pregunta si hay algo más que le puedan dar y toma su compra.

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Graban y exhiben a Lupita Tiktok por pedir descuento en una tienda.



Hay opiniones divididas

1. ¿Por qué exhibirlo?

2. ¿Pedir descuento porque es "influencer?



¿Qué opinas? Te leemos. pic.twitter.com/C7IVddBgEP — Distrito Regio (@distritoregio) May 12, 2026

Lupita TikTok desata críticas por descuento de influencer

Decenas de usuarios han criticado el momento en las publicaciones que difunden el video. La mayoría de los comentarios se burlan de las acciones de la creadora de contenido y recuerdan la polémica anterior en la que estuvo involucrada la influencer, luego de la hospitalización y el fallecimiento de su hija, suceso que levantó acusaciones de presunta negligencia.

Algunos de los comentarios en las publicaciones del video viral son:

" El hambre es cabrona ".

". " Quieren todo gratis, dan asco ".

". " CFE, ¿ no me pueden dar descuento en el recibo de luz? ".

". " Wey a esa morra le dieron fama de 5 mins, ¿quién dijo que sus costumbres terminaron? ".

". "Que horror".

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