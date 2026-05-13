VIDEO: Mujer y niño caen de camioneta en Tláhuac; ¿qué dice la ley sobre viajar fuera de cabina?

El pasado lunes 11 de mayo se registró un incidente que dejó a una mujer y un niño lesionados, luego de que dos conductores que circulaban sobre calles de la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, casi chocaran.

La publicación, que se hizo viral a través de redes sociales por medio de la cuenta "Alerta Valle de Chalco", señala que el accidente ocurrió alrededor de las 5:40 de la tarde en el cruce de la Avenida Aleta, esquina con Medusa, en la colonia Del Mar de la demarcación capitalina.

En el video de cámaras vecinales de la zona se observa el momento exacto en el que un auto Toyota gris intenta dar vuelta a la derecha en el cruce, sin embargo, una camioneta azul ya circulaba sobre la calle, por lo que para evitar una colisión, ambos conductores se vieron obligados a frenar bruscamente, provocando la caída de la mujer y el niño.

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El accidente ocurrió luego de que ambos vehículos casi chocaran en un cruce de calles. Foto:

¿Cómo ocurrió el incidente?

En las imágenes virales se observa al auto Toyota gris llegar al cruce con las intenciones de girar a la derecha y al darse cuenta que la camioneta ya circula sobre la calle, frena. Al mismo tiempo, se puede ver al conductor de la camioneta frenar en cuanto ve al carro de la marca Toyota.

La inercia del frenado de la camioneta azul provocó que la mujer y el niño, quienes no se transportaban dentro de la cabina del auto, sino en el área de carga del vehículo, se deslizaran hacia adelante, cayendo frente al auto Toyota.

El conductor de la camioneta de transporte bajó inmediatamente del vehículo para asistir a la mujer y al niño (madre e hijo) de aproximadamente 33 y 12 años respectivamente, así como para reclamar al auto por la manera en la que se atravesó.

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🚨🚨🚨 FUERTES IMÁGENES 🚨🚨🚨

TLÁHUAC: ACCIDENTE Y ABANDONAN A FAMILIA TRABAJADORA



Lunes 11 de mayo 5:40 PM | Av. Aleta esquina Medusa, Col. Del Mar, Tláhuac



Una familia de bajos recursos que día a día sale a ganarse el pan -madre, padre e hijo- fue víctima de un accidente.… pic.twitter.com/kuOBXz2OmS — Alerta Valle de Chalco (@AlertaValledech) May 12, 2026

En los videos que circulan las redes también se aprecia cómo el carro gris se echa en reversa para alejarse del área donde cayeron la madre y el hijo, pero decide retirarse de la escena, a pesar de los gritos de ambas personas lesionadas.

Luego de ayudar a la mujer y al niño a incorporarse y sentarse sobre la banqueta de la calle, el conductor de la camioneta corre a reclamarle de nuevo al chofer del Toyota gris, quien se encuentra huyendo de la escena.

Este suceso ha desatado una ola de polémica en redes sociales, pues hay quienes defienden que el conductor del Toyota gris debía quedarse a asistir a los lesionados por el incidente, mientras que otros recalcan que el error inicial lo cometieron los pasajeros de la camioneta, al optar por transportarse por encima del área de carga del vehículo.

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El Toyota gris huyó de la escena, a pesar de que los lesionados mostraban heridas visibles. Foto: X

¿Qué dice la Ley de Tránsito sobre viajar fuera de la cabina de pasajeros?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, queda estrictamente prohibido que personas viajen fuera de la cabina para pasajeros, ya sea cajuelas, estribos, cajones de carga o cualquier parte exterior, pues ponen en riesgo la vida e integridad de dichos individuos.

Esta disposición va de la mano de la Capacidad Limitada, que establece que un vehículo solo puede transportar tantos pasajeros como asientos y cinturones de seguridad haya disponibles en la cabina cerrada, según el fabricante.

Las excepciones a estas normas únicamente aplican para vehículos especiales, como los de bomberos o de recolección de basura, que requieren personal al exterior para su función. No obstante, deben ser unidades establecidas por las autoridades de la capital.

Infringir a estas normas de tránsito puede resultar en multas, retención del vehículo y responsabilidad de los particulares en caso de accidentes, pues se excede la capacidad segura del medio de transporte.

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