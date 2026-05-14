Doris Jocelyn fusiona a Michael Jackson con villano de Demon Slayer en icónico trend; video se vuelve viral en TikTok

La fama de la tiktoker Doris Jocelyn se consolidó gracias a sus trends de maquillaje, donde transforma su apariencia para dar vida a todo tipo de conceptos y personajes famosos.

En esta ocasión, la influencer sorprendió a los fans de la serie animada Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, al personificar al villano Muzan Kibutsuji. Sin embargo, la creatividad de la tiktoker fue un paso más allá, al fusionar al personaje con la imagen de Michael Jackson, una comparación que siempre ha existido entre los admiradores del anime.

Con traje, sombrero y una icónica coleta en el pelo, la imagen del primer demonio que aparece en la saga, siempre ha sido comparada con la estética del Rey del Pop.

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Doris Jocelyn. Foto: Redes Sociales

Doris Jocelyn fusiona a Michael Jackson con villano de Demon Slayer

Su trend mostró la imagen de Jackson con el emblemático atuendo de “Smooth Criminal” como una percepción normal durante el día, mientras que en la noche, se transforma en el demonio de Demon Slayer con ojos rojos y un saco negro.

El maquillaje fue protagonista de la transformación al recrear los rasgos faciales de Michael Jackson como la estructura de su nariz, ceja ultrafina y pómulos definidos.

Al pie del video, la influencer compartió cómo fue el proceso de este proyecto que realizó para una clase: “Éste fue un proyecto sin planeación para capacitarme en una clase en la que armé todo en el momento”.

En un día, el video ya supera 3 millones de reproducciones en la plataforma y los internautas siguen reconociendo el talento de la creadora de contenido y su equipo de producción.

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@dorisjocelyn Acaso creiste que no haría a Muzan Jackson con música de MJ ? ✨🕴🏻 #muzan #michaeljackson Éste fué un proyecto sin planeación para capacitarme en una clase en la que armé todo en el momento (selección de personaje, selección musical, guion y coreo de transiciones en solo 2 hrs) lo único que tenía claro es que quería que tanto yo como mi equipo aprendieramos a dominar las pantallas verdes y editarlas con calma durante y después de la clase hasta que quedara bonito (spoiler no lo logramos 😂) así que mis teachers lo terminaron, no me frustré ni me enganché con el proyecto porque sabía que era meramente por práctica (En octubre del año pasado este audio estaba viral) y aunque si quería lograrlo en ese entonces preferí guardarlo y detenerlo por otros proyectos ✨🥰 a mi me llena el corazón y de orgullo haberlo intentado, y alimentar mi alma con conocimiento alejándome y soltando hacer las cosas solo porque estén virales, espero que te guste tanto como a mi. ♬ sonido original - DorisJocelyn🦩

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