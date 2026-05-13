¿Fortnite tendrá nueva colaboración con Overwatch? Esto se sabe

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Un tráiler de treinta segundos lleno de acción fue suficiente para confirmar la nueva colaboración entre y , la cual llegará a su catálogo próximamente y que rápidamente capturó la atención de los fans del popular videojuego.

El crossover entre Epic Games y Blizzard Entertainment levantó las expectativas de la comunidad gamer al anunciar las nuevas skins de los personajes D.Va, Genji, Tracer y Mercy que se integrarán al catálogo del universo de Fortnite a partir del 14 de mayo.

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¿Qué incluye la colaboración entre Fortnite y Overwatch?

Además de las esperadas skins, la colaboración contiene equipo, los icónicos mapas de Overwatch, que pueden transformar partes de la isla y nuevas armas para que los jugadores se sumerjan en misiones tematizadas que aporten nuevas narrativas.

A pesar de que aún se desconocen los precios de cada ítem, la comunidad gamer recibió positivamente el próximo lanzamiento, aplaudiendo la fusión entre los reconocidos videojuegos.

Asimismo, en distintos foros se comenta que esta colaboración tiene el propósito de recuperar a los fans del videojuego de Blizzard Entertainment que se sintieron decepcionados tras el fracaso del lanzamiento de Overwatch 2.

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dcs

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