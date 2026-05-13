¿Fortnite tendrá nueva colaboración con Overwatch? Esto se sabe

Un tráiler de treinta segundos lleno de acción fue suficiente para confirmar la nueva colaboración entre Fortnite y Overwatch, la cual llegará a su catálogo próximamente y que rápidamente capturó la atención de los fans del popular videojuego.

El crossover entre Epic Games y Blizzard Entertainment levantó las expectativas de la comunidad gamer al anunciar las nuevas skins de los personajes D.Va, Genji, Tracer y Mercy que se integrarán al catálogo del universo de Fortnite a partir del 14 de mayo.

Leer también: ¿Cómo ahuyentar alacranes de forma segura y natural?; Guía de remedios caseros efectivos

Epic Games tiene una nueva colaboración en puerta. Foto: Epic Games

¿Qué incluye la colaboración entre Fortnite y Overwatch?

Además de las esperadas skins, la colaboración contiene equipo, los icónicos mapas de Overwatch, que pueden transformar partes de la isla y nuevas armas para que los jugadores se sumerjan en misiones tematizadas que aporten nuevas narrativas.

A pesar de que aún se desconocen los precios de cada ítem, la comunidad gamer recibió positivamente el próximo lanzamiento, aplaudiendo la fusión entre los reconocidos videojuegos.

Asimismo, en distintos foros se comenta que esta colaboración tiene el propósito de recuperar a los fans del videojuego de Blizzard Entertainment que se sintieron decepcionados tras el fracaso del lanzamiento de Overwatch 2.

También te interesará:

Ni cloro, ni vinagre; el efectivo truco para eliminar el olor de la orina de las mascotas

¿Cómo desinfectar la esponja de cocina?; conoce el truco casero para eliminar las bacterias

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs