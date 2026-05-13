7 plantas que crecen sin sol; conoce las opciones ideales para interiores

En distintos hogares existen áreas donde la luz solar directa no llega, lo que limita el desarrollo de muchas especies vegetales.

Sin embargo, hay plantas que pueden crecer en condiciones de sombra y adaptarse a estos espacios, manteniendo su desarrollo con requerimientos específicos de humedad y ubicación.

En los jardines domésticos es habitual encontrar zonas sin exposición directa al sol, lo que suele dejar estos espacios sin uso debido a que numerosas plantas requieren iluminación constante para su desarrollo.

Leer también: Ola de calor en México: 5 plantas de interior para refrescar el hogar; absorbe la humedad de forma natural

Hay varias plantas de interior que toleran bien las condiciones de baja luminosidad. Fuente: Freepik.

Plantas recomendadas para espacios con sombra

Hosta: se trata de una planta herbácea perenne que rebota cada año desde su tallo subterráneo y forma matas que aumentan su tamaño con el tiempo. Se recomienda su plantación en otoño o al inicio de la primavera. Su crecimiento es progresivo y puede ocupar áreas amplias. Requiere sombra, ya que la exposición directa al sol del verano puede afectar sus hojas.

Coleus (coleo): esta especie presenta hojas con combinaciones de tonos rojos, verdes, amarillos y oscuros. Su desarrollo se acelera una vez establecida. Su plantación se realiza en primavera y debe ubicarse en zonas sin sol intenso, ya que la luz directa puede alterar su coloración o dañar el follaje.

Alegría del hogar: es una planta que se adapta a la sombra y presenta flores en distintos tonos que van desde el blanco hasta el rojo intenso. Su crecimiento es rápido y puede cubrir macetas o canteros en pocas semanas, expandiéndose más en superficie que en altura.

Hay varias plantas de interior que toleran bien las condiciones de baja luminosidad. Fuente: Freepik.

Astilbe: se caracteriza por su altura media y sus hojas similares a las de un helecho. Durante el verano produce flores en forma de pluma en colores blancos, rosas y rojizos. Su plantación se realiza entre el final del invierno y el verano. Requiere riego constante debido a su baja tolerancia a la sequía.

Helecho de otoño (Dryopteris erythrosora): puede plantarse en otoño o primavera. Necesita sombra y humedad constante para su desarrollo. Forma matas de entre 40 y 60 centímetros de altura.

Heuchera: esta planta no produce flores visibles, pero sus hojas presentan variaciones de color que incluyen verde y tonos bordó oscuro con vetas.Sus tonalidades se observan mejor en ambientes de sombra.Se recomienda su plantación en otoño o primavera. Sus matas compactas alcanzan entre 30 y 40 centímetros.

Monedita (Lysimachia nummularia): su mayor crecimiento ocurre en primavera y durante los meses cálidos. No alcanza gran altura, pero se expande lateralmente con facilidad, cubriendo superficies de forma progresiva.

Cuidar de tus plantas es una experiencia gratificante que transforma tu hogar en un refugio verde. Fuente: Freepik.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.