Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cómo validar tu seguro médico del IMSS?; conoce tus derechos como aprendiz

Jóvenes Construyendo el Futuro es el programa impulsado por el Gobierno de México y la Secretaría del Trabajo y Previsión que brinda capacitación en una amplia red de centros de trabajo durante 12 meses a personas de 18 a 29 años que no estudian, ni cuentan con un empleo.

Este proyecto otorga a los beneficiarios un apoyo económico de $9,582 pesos mensuales que se dispersan a través de las tarjetas del Banco del Bienestar.

Otro de los beneficios del programa es el seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual brinda atención a los aprendices. Por este motivo a continuación te diremos cómo se activa y cuales son los detalles de su cobertura.

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IMSS Bienestar. Foto: Archivo

¿Cómo validar el seguro médico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

Por medio de redes sociales, el programa compartió algunos de los aspectos más importantes sobre la cobertura del seguro médico para la nueva generación de beneficiarios.

Al recibir el primer depósito del apoyo económico, Jóvenes Construyendo el Futuro se encargará de activar automáticamente el seguro médico. El beneficiario no tendrá que realizar ningún trámite para su activación.

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Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Secretaría del Bienestar

Para consultar si ya se encuentra activo, el aprendiz deberá consultar su Número de Seguridad Social (NSS) a través de la página de la institución, donde podrá descargar su constancia de vigencia de derechos.

Una vez que se encuentre vigente, deberás acudir a tu unidad de medicina familiar (UMF) para solicitar tu carnet. Cabe mencionar que el seguro médico solo cubre a la persona inscrita en el programa, no se puede extender a familiares.

¿Qué cubre el seguro médico?

Atención médica y quirúrgica

Hospitalización

Asistencia obstétrica

Medicamentos

🤓 Lo que debes saber de tu seguro médico del IMSS. 🩺#jovenesconstruyendoelfuturo #elfuturoesjoven pic.twitter.com/pZOYkzYQuo — Jóvenes Construyendo el Futuro (@JovConFuturo) May 13, 2026

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