Asteroide 2024 YR4: NASA descarta impacto del objeto espacial con la Luna en 2032; agencia revela nuevos datos

Ante la preocupación generada por la trayectoria del , debido a una posible colisión con la Tierra y la Luna, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio () reveló nuevos datos que eliminan la posibilidad de un impacto lunar en 2032.

La trayectoria del objeto espacial que cruza con la órbita terrestre, ha puesto en alerta a los astrónomos desde su descubrimiento en el 2024, quienes continúan estudiando a detalle su tamaño, velocidad y el riesgo de impacto.

Este asteroide fue descubierto el 27 de diciembre pasado por el programa ATLAS. Foto: X
NASA descarta impacto lunar del Asteroide 2024 YR4

Por medio de un comunicado, la NASA reveló que las recientes observaciones del Telescopio Espacial James Webb que fueron recopiladas del 18 al 26 de febrero por expertos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la agencia en el sur de California, redefinieron la órbita del asteroide 2024 YR4 y descartaron la posibilidad de un impacto lunar pronosticado el 22 de diciembre de 2032.

Aunado a ello, con esta nueva información, se espera que el asteroide 2024 YR4 pase por la superficie lunar a una distancia de 13.200 millas (21.200 km).

Nuevas observaciones del asteroide 2024 YR4. Foto: NASA
Asimismo, la actualización refleja una mayor precisión en la comprensión de la ubicación prevista del asteroide en 2032, en lugar de un cambio en su trayectoria orbital.

Cabe mencionar que en análisis previos, realizados antes de la incorporación de estas nuevas observaciones, sugerían que el objeto espacial tenía una probabilidad del 4.3 % de impacto lunar en la fecha antes mencionada.

