El Taller 1 de Pintura y las bodegas de servicios escolares de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" sufrieron inundaciones, denuncian integrantes de la comunidad estudiantil de la institución.

Ayer, los alumnos compartieron videos que muestran tanto áreas de La Esmeralda como del Conservatorio Nacional de Música con afectaciones que, aparentemente, se deben a las lluvias de los últimos días. Los estudiantes explican, en entrevista, que en las bodegas de servicios escolares se almacena material general de la escuela: impresoras, controles, cables, bocinas, herramientas y documentos. El material ya presenta daños por las inundaciones.

Se trata del segundo incidente de este tipo en la escuela. El 13 de mayo, las oficinas de la dirección también se inundaron, y ese mismo día los jóvenes se reunieron con Déborah Chenillo Alazraki, Subdirectora General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) y con los arquitectos encargados:

“Hubo una reunión con ella y ahí se llegó a acuerdos. Por eso no lo hicimos público nosotros y tampoco la escuela”, explican. Sobre la empresa responsable de la rehabilitación dicen que se les informó que ésta no revisó los desagües: “No sabemos cómo se llama la empresa. Hoy (jueves) se preguntó en una junta que se tuvo con dirección y arquitectos y no nos quisieron decir”.

Añaden que en la reunión del jueves los arquitectos les explicaron que la tubería ya estaba picada (un agujero de dos centímetros de diámetro), que el desagüe de las aguas pluviales se tapó por el cascajo y eso provocó las filtraciones.

Salvo las reuniones con Chenillo, que se han llevado a cabo cuando suceden daños en la escuela, no se les ha incluído en los recorridos hechos por autoridades de Cultura como ha hecho la secretaria Claudia Curiel en otras escuelas: “Nos incluyeron a los recorridos realmente hasta hoy. Pero antes no habíamos tenido esa oportunidad de estar en los recorridos, de hablar con Débora y hablar con los arquitectos. Eso fue hasta que empezamos a hacer nuestras demandas”.

El 1 de junio los estudiantes protestaron en el Metro Taxqueña. En este momento, detallan, no es conveniente hacer un paro en la institución, pero están considerando cerrar Tlalpan o manifestarse nuevamente en el Metro.

“Se comprometieron a mandar la minuta de todas las afectaciones que hubo y se les pidió tanto a docentes, alumnos y a directoras hacer una lista de todo el material afectado y se supone que la empresa va a hacer una indemnización por todo este tema. Nos comentaron que cuando se inundó la dirección también se llegó a este tipo de acuerdos”.

La arquitecta de la SGEIA les informó que la empresa encargada no está trabajando con los planos: “No tiene conocimiento de los planos de La Esmeralda, que tampoco el Instituto ni el CENART se los ha dado, supuestamente. Entonces, se nos hace muy raro que no lo tengan cuando es de las primeras cosas que deberían estar usando para hacer las remodelaciones.No hay planos existentes de La Esmeralda, no se tiene croquis, no se tiene la ubicación de las tuberías de agua, ni de gas, ni las corrientes eléctricas, no se tiene absolutamente nada. Lo que nos comentaron es que están trabajando muy a ciegas, debido a que no se sabe dónde hay cada cosa”.

La instalación de gas es uno de los riesgos que más inquietan a la comunidad, puesto que podría haber una explosión: “Protección Civil viene seguido a revisar las instalaciones de gas. El problema es que al no tener planos no se sabe dónde están estas conexiones del gas”.

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