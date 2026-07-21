[Publicidad]
Un hombre de 53 años fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de ser señalado como el presunto responsable de golpear hasta causarle la muerte a una cachorrita de apenas dos meses de edad en calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.
Los hechos ocurrieron en el cruce de Jesús Carranza y Paseo de la Reforma, donde elementos de la Policía Metropolitana realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron una riña entre dos hombres, mientras varias personas agredían físicamente a uno de ellos.
Al intervenir para controlar la situación, vecinos señalaron a uno de los involucrados como el hombre que momentos antes había golpeado con un palo a una perrita criolla.
Lee también Vinculan a proceso a presunto integrante de H1A1; célula se encuentra ligada a La Familia Michoacana
Los oficiales localizaron al animal tendido sobre el pavimento con una lesión visible en la cabeza y rastros de sangre. Al revisar su estado, confirmaron que la cachorrita ya no presentaba signos vitales.
Ante el señalamiento de los testigos, los policías detuvieron al presunto responsable, de 53 años, y aseguraron un palo de madera que se encontraba en el lugar y que presuntamente fue utilizado para cometer la agresión.
[Publicidad]
El hombre fue informado de sus derechos y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Liga MX: Toluca vs Pumas – EN VIVO – Jornada 2 – Apertura 2026
Tiempo de relojes
Hublot Big Bang Reloaded: el código personal de Mbappé
Universal Deportes
Guillermo Ochoa: Los tres mejores momentos del portero mexicano en Copas del Mundo
Espectáculos
Show de medio tiempo del Mundial habría desatado tensiones entre Madonna y Justin
La Roja
¡No sean m....! Abandonan el cadáver de un bebé en calles de Naucalpan
Fútbol
¡Adiós, adiós! Guillermo Ochoa anuncia su retiro del futbol profesional
Al día
Ariadna Montiel acusa a la oposición de defender a Ernesto Ruffo por huachicol fiscal
Espectáculos
Fallece Adriana García, influencer sinaloense, investigan la causa de su misteriosa muerte