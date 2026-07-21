Un hombre de 53 años fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de ser señalado como el presunto responsable de golpear hasta causarle la muerte a una cachorrita de apenas dos meses de edad en calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Jesús Carranza y Paseo de la Reforma, donde elementos de la Policía Metropolitana realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron una riña entre dos hombres, mientras varias personas agredían físicamente a uno de ellos.

Al intervenir para controlar la situación, vecinos señalaron a uno de los involucrados como el hombre que momentos antes había golpeado con un palo a una perrita criolla.

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Los oficiales localizaron al animal tendido sobre el pavimento con una lesión visible en la cabeza y rastros de sangre. Al revisar su estado, confirmaron que la cachorrita ya no presentaba signos vitales.

Ante el señalamiento de los testigos, los policías detuvieron al presunto responsable, de 53 años, y aseguraron un palo de madera que se encontraba en el lugar y que presuntamente fue utilizado para cometer la agresión.

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El hombre fue informado de sus derechos y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

vr/cr