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Villahermosa. - El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, descartó que la violencia se esté incrementando en la entidad, esto luego de que este martes se encontraron dos cuerpos sin vida en el municipio de Centro.
En declaraciones a la prensa, señaló que en Tabasco “hemos bajado la incidencia delictiva, eso hay que decirlo. No hay que decir que se ha incrementado, porque ustedes deben de actuar con responsabilidad como medios de comunicación. Tienen que irse a la estadística”.
“Cuando nosotros llegamos al gobierno, 3.7% de homicidios dolosos diarios, ahorita estamos debajo de 2%”, declaró.
Agregó que “esto no es como con (el expresidente Enrique) Peña Nieto".
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Al ser cuestionado sobre los cuerpos encontrados respondió: “son bandas que se están peleando la plaza, es lo que hemos venido diciendo desde que llegamos”.
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Insistió en que “en ningún gobierno se han detenido a tantos delincuentes como en este”.
Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Erubiel Alonso Que denunció que, en Tabasco, “todos los días aparecen muertos, descuartizados, asesinados, hombres y mujeres”.
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Acusó al gobierno estatal de callar estos hechos y ocultar información.
Durante las primeras horas de este martes, los cuerpos desmembrados de dos personas fueron abandonados en la ranchería Río Tinto, tercera sección, del municipio de Centro.
Los habitantes de la zona localizaron los restos dispersos a la orilla de la carretera y una cabeza a mitad de la vía de circulación, por lo que dieron aviso de inmediato a los números de emergencia.
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