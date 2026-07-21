El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, instruyó la integración de una comisión y la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios explicó que el objetivo del documento es contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes.

Detalló que el rector Lomelí Vanegas decidió integrar una comisión técnica en la cual participarán expertas y expertos universitarios que, desde diversas disciplinas, revisarán los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.

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Precisó que dicho estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección.

UNAM atiende a aspirantes que les fue cancelado examen en línea

Adicionalmente, informó que a partir de la publicación de los resultados se atiende a las personas aspirantes no seleccionadas que solicitan la revisión de su examen, así como a aquellas que tuvieron cancelada su participación y de estas últimas, quienes pidieron cita ya tienen fecha y hora para conocer personalmente las evidencias que sustentaron la determinación.

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La UNAM destacó que dará a conocer los resultados a la brevedad y refrendó su compromiso con la equidad y la transparencia en los procesos de admisión.

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Denuncian presuntas irregularidades en examen de ingreso en línea de la UNAM

Cabe destacar que la integración de la comisión se da luego de presuntas irregularidades detectadas tras la publicación de los resultados del primer examen virtual de ingreso a la licenciatura, entre las que destaca el incremento del porcentaje de aciertos y el aumento de los puntajes mínimos para ingreso en algunas carreras.

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Recientemente, la UNAM también anunció que detectó algunas acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria, incluidas aquellas que podrían configurarse como prácticas ilegales de personas y empresas que engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos para sustentar el examen.

A raíz de esta situación, el 3 de julio presentó la denuncia penal correspondiente ante las autoridades competentes con el propósito de investigar y sancionar las conductas constitutivas de delitos.

Convocan a marcha contra examen en línea de la UNAM

Aspirantes a la UNAM convocaron a una marcha pacífica para exigir transparencia en el concurso de selección 2026 este lunes 27 de julio a las 11:00 horas en Metro CU y avenida Insurgentes Sur con la finalidad de llegar a la Biblioteca Central.

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Exigen el regreso del examen presencial, luego de que se denunció el incremento inusual en el número de aciertos para ingresar a la licenciaturas de la UNAM.

"¡Qué se evalúe el conocimiento, no la astucia de hacer trampa!", reclaman los aspirantes que fueron rechazados, por lo que esperan sean revisados los resultados y cancelaciones de sus exámenes.

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bmc