Ecatepec, Méx.-El Sistema Mexicable Línea 1 permanece fuera de servicio desde el 18 de julio debido a la inspección anual 2026.

La operación se divide en dos etapas y concluye el 2 de agosto de 2026, informó el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem)

En la primera etapa, del 18 al 25 de julio, las estaciones Santa Clara, Hank González, Fátima y Tablas del Pozo permanecen cerradas.

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El Mexicable Línea 1 constituye un sistema de transporte por cable que conecta varias comunidades de la parte alta de Ecatepec. Foto: Especial.

En la segunda etapa, del 26 de julio al 2 de agosto, las estaciones Tablas del Pozo, Los Bordos, Deportivo y La Cañada permanecen cerradas.

El Mexicable Línea 1 constituye un sistema de transporte por cable que conecta varias comunidades de la parte alta de Ecatepec, ubicadas en San Andrés de la Cañada, la cual forma parte de la Sierra de Guadalupe.

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Este medio moviliza a miles de usuarios a diario y forma parte de la red de Movilidad del Estado de México.

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Las inspecciones anuales responden a protocolos de seguridad obligatorios para el mantenimiento de la infraestructura.

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Las autoridades realizan revisiones técnicas en estaciones y en el cableado para garantizar el funcionamiento correcto del sistema en los meses siguientes.

El Sitramytem recomienda a los usuarios tomar precauciones y consultar rutas alternas durante este periodo.

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jecg