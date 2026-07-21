Toluca, Méx.- Este miércoles 22 de julio la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo visitará la capital mexiquense para evaluar el progreso del Plan Integral Oriente y los resultados de la estrategia de seguridad en el Estado de México.

Lo anterior fue informado por la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, quien señaló que en este encuentro que se sostendrá en el Centro de Convenciones Edomex, buscará gestionar mayores recursos para la entidad.

Desde este sitio se tiene programado que la titular del Ejecutivo federal realice su tradicional Conferencia Matutina y posteriormente, dependiendo de su agenda, se acuda a otros municipios o se inspeccionen obras.

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"Esperamos tener una evaluación y buscaremos dar un seguimiento de los casos que puedan todavía fortalecerse", mencionó la gobernadora Delfina Gómez. Foto: Alejandro Vargas / EL UNIVERSAL

“Esperamos tener una evaluación y buscaremos dar un seguimiento de los casos que puedan todavía fortalecerse y lograr acuerdos respecto a los procesos que tenemos en algunas obras, sin duda el Plan Oriente se abordará porque nos interesa también agradecerle por su implementación”, refirió en una breve entrevista.

El Plan Oriente es una estrategia del gobierno federal que se ejecuta junto con el gobierno del Estado de México y autoridades municipales para mejorar la calidad de vida de 10 millones de personas que viven en: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, ello con la implementación de 121 acciones transversales en temas de movilidad, educación, salud, infraestructura hidráulica, seguridad pública, vivienda, desarrollo social, entre otros.

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Respecto a la reciente detención de diversos exservidores o servidores públicos del gobierno estatal por presuntamente participar en actos contrarios a la ley, aseguró que su administración está comprometida con no permitir actos de corrupción.

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“Seguimos y seguiremos estando en contra de la corrupción, haremos lo que nos toca como gobierno estatal, lo que nos solicite la Fiscalía, también somos respetuosos de los Poderes, pero insisto, sin duda alguna estoy de acuerdo que se tiene que seguir luchando en contra de la corrupción”.

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