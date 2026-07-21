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A las cinco de la tarde de este martes, se tiene previsto que Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, y los siete detenidos más por la red “más grande” de huachicol fiscal”, comparezcan nuevamente ante la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, por videoconferencia y a puerta cerrada.
En esa hora se reanudará la audiencia inicial en la que Ramírez de la Vega, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, determinará si vincula a proceso a Ruffo Appel y coacusados por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, después de que escuche a la FGR y a los abogados defensores.
Durante la diligencia, que se espera sea larga, la defesa del exgobernador de Baja California, encabezada por Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación, y la de los otros implicados, responderán a los casi cien datos de prueba que la Fiscalía General de la República (FGR) formuló el fin de semana pasado en la audiencia de imputación.
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La FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), acusa a los ocho detenidos de integrar una red criminal dedicada a introducir combustible al país sin pagar los impuestos debidos, generando un daño de más de 4 mil millones de pesos a las finanzas públicas.
Según la FGR, lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
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En diversas entrevistas radiofónicas, Fernando Gómez Mont, abogado del exgobernador de Baja California, acusó que la FGR no tiene pruebas sólidas contra su cliente.
15 años antes de ser gobernador, la Dirección Federal de Seguridad ya espiaba a Ruffo Appel; seguían antecedentes empresariales
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aov/bmc
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