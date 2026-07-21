Luego de una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más emblemáticas del futbol mexicano, Guillermo Ochoa anunció oficialmente su retiro de las canchas.

El histórico guardameta puso fin a una carrera de más de dos décadas en la que defendió la portería de la Selección Mexicana y dejó huella tanto en la Liga MX como en el futbol europeo.

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A sus 41 años, el arquero formado en el América decidió cerrar un capítulo lleno actuaciones memorables. Entre ellas destaca su histórica participación en seis Copas del Mundo, un logro que lo colocó entre los futbolistas más destacados en la historia del balompié nacional.

La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo video en el que repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera.

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Como era de esperarse, el anuncio provocó una auténtica oleada de reacciones en internet. Mientras miles de seguidores le dedicaron mensajes de reconocimiento y agradecimiento, otros aprovecharon la ocasión para compartir memes inspirados en sus atajadas, su longevidad en el futbol y los momentos más recordados de su paso por la Selección Mexicana.

LOS MEJORES MEMES DEL RETIRO DE GUILLERMO OCHOA

FOTO: ESPECIAL - MEME OCHOA

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