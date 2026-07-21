La Comisión Nacional de Energía (CNE) informó que implementará un programa temporal de registro para la actividad de despacho para autoconsumo de petrolíferos en el país.

En comunicado, la institución creada este sexenio, informó que el registro permitirá identificar instalaciones existentes, fortalecer la trazabilidad de las operaciones y establecer un mecanismo de transición regulatoria para todas las personas que realizan la actividad.

El informe explica que con motivo de la entrada en vigor de la Ley del Sector Hidrocarburos y de su Reglamento, la Comisión establece un nuevo esquema regulatorio para la actividad de Despacho para Autoconsumo.

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Esta actividad consiste en el suministro de petrolíferos (gasolinas, diesel, y gas LP) exclusivamente a los vehículos automotores que sean propiedad o se encuentren en posesión de quien la realiza y estén directamente relacionados con su actividad económica u objeto social, sin que ello autorice la venta, cesión, traspaso o transferencia de los petrolíferos.

En ese sentido, la CNE, publicará en las próximas semanas el Programa de Registro de Personas que cuentan con instalaciones en las que se realiza la actividad de Despacho para Autoconsumo de Petrolíferos, el cual establecerá un mecanismo temporal, ágil y excepcional para que las personas que obtengan el registro correspondiente puedan realizar la actividad de Despacho para Autoconsumo de Petrolíferos hasta en tanto solicitan y obtienen el permiso conforme a la regulación que, en su momento, emita la CNE.

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Como parte de esta estrategia institucional, la CNE ha informado a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional sobre la implementación del Programa y las acciones regulatorias que se están llevando a cabo, con la finalidad de fortalecer la coordinación entre autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias durante el periodo de transición hacia el esquema definitivo de permisos.

📢 #Comunicado | La Comisión Nacional de Energía informa que implementará un Programa temporal de Registro para la actividad de Despacho para Autoconsumo de Petrolíferos.

🔗https://t.co/eJqND1hqNs pic.twitter.com/BOUDXkPjfI — Comisión Nacional de Energía (@CNE_Mex) July 21, 2026

Lo anterior a fin de que ambas instituciones puedan considerar que las personas que obtengan y mantengan el registro señalado, cumplen con los requisitos para realizar la actividad de Despacho para Autoconsumo hasta que obtengan el permiso definitivo correspondiente.

“Con la implementación de este Programa, la CNE da un paso decisivo en la aplicación del nuevo marco regulatorio energético nacional en beneficio del pueblo de México”, apuntó la Comisión.

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Para Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, la medida representa una señal positiva para las empresas que esperaban un mecanismo claro para regularizar sus actividades conforme a la nueva legislación.

“El gran reto es que no sea una carga más regulatoria en donde se exija de más, toda vez que las instalaciones de autoconsumo en su mayoría están muy lejos de ser similares a las de una estación de servicio.

“Regular el autoconsumo es incursionar en regular sectores productivos que ejercen propiamente la actividad del mercado de combustibles, pues el suministro de combustible en su mayoría diesel es utilizado para diversas actividades”, anotó.

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Además, dijo que la CNE tiene una gran oportunidad de generar condiciones para que el sector privado encuentre un equilibrio con el regulador.

“Veremos cómo se desarrolla la etapa del registro y luego el otorgamiento de permisos una vez que se generan las reglas”, agregó.

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En el país que tienen autoconsumos se encuentran en diferentes rubros como son las de autotransporte de carga y pasaje, ferroviarias, firmas de los sectores ganadero, agrícola, porcinos, manufactureros, de servicios hospitalarios, entre otros.

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