El presidente estadounidense, Donald Trump, quiere que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sea el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reporta este martes el New York Post.

De acuerdo con el medio estadounidense, una fuente cercana a Trump dice que el mandatario cree que Infantino “es respetado por todo el mundo y reconoce que tiene una capacidad especial para unir a las personas” y que por ello considera que sería un buen secretario para el organismo internacional.

Este año se elegirá al secretario general que deberá sustituir a António Guterres cuando deje el cargo, a fines de diciembre.

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Entre los candidatos están el argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); Rebeca Grynspan (Costa Rica), actual secretaria general de la UNCTAD, y Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y exsecretaria de ONU Mujeres.

Para ganar la elección, se requiere del respaldo de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, en el que los cinco miembros permanentes tienen derecho de veto, y, posteriormente, la confirmación de la Asamblea General.

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El Post subraya que no está claro si Infantino quiere el puesto ni hasta qué punto Trump ha hablado del tema con él.

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Trump e Infantino se volvieron muy cercanos en el contexto de la organización del Mundial de Futbol 2026.

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Infantino incluso le otorgó al mandatario estadounidense el primer Premio de la Paz de la FIFA, después de que Trump no obtuviera el Premio Nobel de la Paz, que fue para la líder opositora venezolana María Corina Machado.

La relación no ha estado exenta de críticas, incluyendo la confirmación por parte de Trump de que llamó personalmente a Infantino para pedirle que suspendiera la tarjeta roja que le sacó un árbitro al jugador estadounidense Folarin Balogun. Infantino señaló que la suspensión fue levantada por decisión de un comité, y que él no tuvo nada qué ver en ello.

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