Dubái.— Estados Unidos anunció la muerte de otro militar y lanzó ayer más bombardeos, mientras que Irán disparó misiles hacia Jordania, elevando el riesgo de ampliar el conflicto al vecino Israel.

Estados Unidos e Irán han vuelto a acercarse a un escenario de guerra total, en un momento en que el acuerdo provisional del mes pasado destinado a poner fin permanentemente a los combates se ha venido abajo y el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz prácticamente se ha estancado. Ambas partes han atacado infraestructura civil de la que dependen millones de personas.

El ejército estadounidense indicó que el militar murió en Irak el sábado durante la “detonación controlada” de un dron iraní.

Anteriormente, el ejército indicó que los bombardeos tuvieron como objetivo a la Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar iraní, en respuesta por la muerte el viernes de soldados estadounidenses en Jordania. Un militar estaba desaparecido tras ese ataque, y el nuevo comunicado del ejército indicó que el domingo se encontraron “restos no identificados” y estaban siendo examinados. Desde que comenzó la guerra, 17 militares estadounidenses han muerto.

En el renovado intercambio de fuego, ahora en su segunda semana, EU ha atacado puentes, plantas de desalinización de agua e instalaciones eléctricas en Irán. Teherán ha perpetrado ataques a países aliados de Estados Unidos en todo Medio Oriente.

Kuwait, Jordania y Bahréin volvieron a activar sus defensas antiaéreas ante la llegada de drones y misiles iraníes. Israel advirtió que los misiles lanzados hacia Jordania podrían provocar que el fuego se extendiera a territorio israelí por primera vez en semanas.

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El Comando Central de Estados Unidos indicó en su comunicado que alcanzó “instalaciones iraníes de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas y sitios de almacenamiento de misiles y drones”. Añadió que el ataque estaba diseñado para degradar la capacidad de Irán de controlar el estrecho de Ormuz y “castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, una base clave de poder en la teocracia de Irán que controla su arsenal de misiles balísticos.

La agencia de energía atómica de Irán señaló que los bombardeos estadounidenses tuvieron como objetivo el lugar de construcción de una central nuclear planificada en el suroeste, reportó la televisión estatal.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) detalló que el sitio, en las “etapas muy tempranas de construcción”, no contenía material nuclear cuando el organismo de control de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo visitó por última vez.

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Jordania derriba misiles

El ejército de Jordania informó que derribó varios misiles iraníes. El país alberga importantes bases estadounidenses y depende de sistemas de defensa aérea de Estados Unidos. Los misiles no causaron víctimas ni daños, según el ejército jordano. Más tarde, Jordania convocó al encargado de negocios de Irán para protestar, reportó la televisión estatal.

El ejército israelí resaltó que los misiles iraníes lanzados hacia la ciudad portuaria jordana de Aqaba, justo al otro lado de la frontera, podrían caer dentro de sus fronteras, y advirtió a los israelíes que esperen las primeras sirenas de ataque antiaéreo en semanas.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que su país responderá con todas sus fuerzas si recibe ataques iraníes, después de que su país se abstuviera de participar en las últimas hostilidades.

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Kuwait indicó que una de las plantas de energía y desalinización de agua del país fue atacada por segunda vez en dos días, lo que provocó incendios. Su Ministerio de Agua y Energía Renovable sub- rayó que la red eléctrica se mantiene estable. En Kuwait, alrededor de 90% del agua potable proviene de la desalinización.

Cuando en la región ya era lunes, el ejército estadounidense anunció una nueva ola de ataques. El Comando Central estadounidense dijo que el objetivo es seguir “degradando las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar buques comerciales y marinos civiles que transitan por el estrecho de Ormuz”.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución iraní anunciaron un “ataque sorpresa” contra un centro de comando enemigo en Al Tang, en Siria, según un comunicado divulgado por la agencia noticiosa estatal IRNA.

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La agencia señaló que se trata de una “venganza por la sangre de los soldados martirizados en Iranshahr”, una ciudad en el sudeste de Irán en la que murieron tres efectivos en un ataque estadounidense.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó el sábado con infligir una “lección inolvidable” a Estados Unidos.

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