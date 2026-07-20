Mérida, Yucatán.- La detención de Justo “N”, identificado por autoridades federales como presunto operador financiero de un grupo relacionado con el Cártel del Noreste, reveló el contraste entre la imagen pública que proyectaba en Mérida y las acusaciones que hoy enfrenta.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la investigación está enfocada en presuntas operaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Quienes seguían el ambiente automovilístico de Yucatán lo conocían como un empresario aficionado a los vehículos de alta gama.

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En redes sociales circulaban constantemente videos de su colección de superdeportivos, los cuales eran grabados por influencers, creadores de contenido y páginas especializadas.

Su bodega y su exclusivo garaje se convirtieron en un punto de interés para quienes buscaban fotografiar Ferrari, Lamborghini, McLaren y Porsche, alimentando una imagen de éxito, poder económico y aparente legitimidad.

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Incluso era visto en exhibiciones y reuniones de automóviles, donde su presencia pasaba prácticamente inadvertida entre empresarios y aficionados.

Presunto operador del Cártel del Noreste presumía Ferrari y Lamborghini en redes sociales (20/07/2026). Foto: Especial

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Esa imagen pública, sin embargo, contrastaba con la investigación que desarrollaban desde hace meses las autoridades federales.

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La Secretaría de Marina informó que Justo “N” era investigado como uno de los principales presuntos operadores financieros encargados de articular esquemas de lavado de dinero para una organización criminal con presencia en distintas regiones del país.

Durante los cuatro cateos realizados en Mérida y Komchén fueron asegurados 15 vehículos de lujo, armas, cartuchos, dinero en dólares, metanfetamina, joyería, equipos electrónicos y documentación.

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El valor de lo decomisado supera los 145 millones de pesos.

Cae Justo Aurelio Rivera, operador financiero del Cártel del Noreste. Foto: Especial

Luego de su captura comenzaron a circular diversas versiones sobre posibles vínculos con otros casos de alto impacto e incluso con personajes investigados en otras entidades del país.

También resurgió el hecho de que en 2025 había sido reportado erróneamente como fallecido durante un ataque en Querétaro, versión que quedó desmentida con su detención en Mérida.

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En Yucatán también surgieron versiones que relacionaban el operativo con el caso del empresario José Ángel D.B.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina no han confirmado que Justo “N” esté vinculado con esa investigación, por lo que ambas indagatorias permanecen oficialmente separadas.

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