Unas 300 personas se concentraron ayer frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana, Baja California, para protestar por la detención del exgobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien desde el fin de semana pasado está recluido en el penal de Almoloya, acusado de contrabando de combustible.

José Guadalupe Osuna Millán, también exgobernador panista, consideró que el arresto de Ruffo Appel se trata de una persecución política que no tiene fundamentos y que busca desviar la atención de la población en temas de importancia nacional, como la seguridad y los actos de corrupción de los gobiernos actuales.

“¡Ruffo libre, Ruffo libre!”, eran las consignas que gritaron los asistentes.

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