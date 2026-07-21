En la última década, las Fuerzas Armadas de México añadieron a sus tareas de seguridad las funciones operativas de un conglomerado corporativo: hoy actúan como contratistas de obra pública, administradoras de aeropuertos y operadores del sistema portuario del país. Esta expansión de sus atribuciones tradicionales se ha consolidado bajo un esquema ambiguo que, mediante excepciones legales y clasificaciones de seguridad nacional, mantiene en la sombra el gasto de más de 271 mil millones de pesos públicos (aproximadamente 15.5 mil millones de dólares) entregados vía contratos entre 2019 y diciembre de 2025.

El contraste histórico de este cambio es drástico. En 2012, bajo los ramos de Defensa (7) y Marina (13) se firmaron 2 mil 683 contratos por apenas mil 912 millones de pesos destinados, principalmente, a insumos internos, como refacciones y medicamentos. Para 2025, esto se transformó en una maquinaria corporativa —que ya incluía a la Guardia Nacional— y que ejerció 76 mil millones de pesos; un monto cinco veces superior a lo contratado durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el análisis hecho por EL UNIVERSAL a los registros de Compranet.

Detrás de este crecimiento exponencial justificado bajo la narrativa oficial de “eliminar la corrupción” en obras y puertos, Natalia Campos, coordinadora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explica que el andamiaje legal de estas contrataciones genera un escenario de opacidad resultado de los vacíos entre la Ley de Obra Pública y la Ley General de Transparencia. Por ejemplo, al ampararse en este marco, las Fuerzas Armadas evaden los estándares que obligan al resto del sector público a transparentar sus operaciones en Compranet, omitiendo la publicación de toda la documentación referente a los contratos, como anexos y desgloses que, por defecto, se tienen que hacer públicos por cualquier otra dependencia civil, dice la especialista.

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Esta explosión presupuestal no llegó en solitario, sino que se consolidó mediante un hub de proveedores recurrentes, en donde prácticamente poco más de una cuarta parte del dinero gastado en el último sexenio terminó repartido en apenas una veintena de empresas.