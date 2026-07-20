La única función de la Torre Centinela de Chihuahua, edificio que hospeda a las distintas corporaciones de seguridad nacionales e internacionales, es la de garantizar protección y tranquilidad a los chihuahuenses.

Actualmente, es un moderno edificio de 20 pisos que fue construido al inicio de la administración de la gobernadora Maru Campos para combatir los grupos criminales, a través de modernos sistemas de Inteligencia Artificial y la instalación de cerca de 10 mil cámaras que vigilan permanente en los 67 municipios del "estado grande".

Sin embargo, el exalcalde de Ciudad Juárez, el morenista Cruz Pérez Cuéllar, ha declarado que no está de acuerdo con esta megaobra a pesar de los beneficios en seguridad que dejará para toda la entidad.

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Gobierno de Chihuahua defiende la Torre Centinela (20/07/2026). Foto: Especial

Pérez Cuéllar, desde el inicio de su gestión rechazó cooperar institucionalmente con Gilberto Loya, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, pese a que la obra traerá enormes beneficios al municipio fronterizo.

Ciudad Juárez es el epicentro de la violencia en Chihuahua, la mitad de los homicidios que se cometen en la entidad están focalizados en dicha metrópoli, causados -principalmente- por delitos del fuero federal, que sólo puede investigar el Gobierno de la República.

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Además, el municipio de Guadalupe y Calvo, gobernado también por Morena, forma parte del "Triangulo Dorado", que es la región montañosa que abarca los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa donde se cultiva mariguana y amapola.

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Del lado estadunidense acudió José Gardea, Chief Patrol Agent; Samuel Cleves, de la Office of Field Operations, y Félix Herrera, del Consulado de México en El Paso. En la delegación mexicana acudió Armando Juárez, del CNI; Ramón Badillo, de la FGR; Hernán Pérez, de la AEI; Fernando Martínez, de la ANAM, y Zaira Carrasco, delegada del INM.

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La cooperación es el camino que el Gobierno del Estado de Chihuahua está impulsando a través de la Plataforma Centinela.

Reducir la violencia fronteriza es prioridad para México. El tráfico de armas es una de las fuentes del crimen organizado que azota gran parte del territorio nacional, así como otros delitos como el tráfico de personas.

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La apuesta de la gobernadora Maru Campos es que la incidencia delictiva en Chihuahua se debilite gracias a una seguridad disuasiva.

La Plataforma Centinela cuenta con tecnología en diversos puntos del Estado sin necesidad de aplicar retenes, porque los sensores y las cámaras pueden detectar placas de autos, fotografiar a los ocupantes y obtener los números de serie de los teléfonos celulares.

"Centinela es una auténtica guardiana de la seguridad, sin depender de elementos en tierra, ni los riesgos que esto implicaría para la integridad física de los cuerpos policiacos", reconoce Gilberto Loya.

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Gobierno de Chihuahua defiende la Torre Centinela (20/07/2026). Foto: Especial

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¿Cuánto durará la cooperación de las instituciones de la Unión Americana con Chihuahua?

Los expertos en seguridad aseguran que la cooperación bilateral se mantendrá firme, sin el menor asomo de fragilidad, pese a la andanada de acusaciones de “traidora a la patria” que profirió el Gobierno Federal contra Maru Campos, cuando ésta clausuró los laboratorios de drogas sintéticas con el apoyo de agentes estadunidenses.

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"La seguridad es un tema doloroso, pero hoy venimos a decirle a los chihuahuenses que ¡juntos sí podemos!", señaló la Gobernadora cuando puso la primera piedra de la Torre Centinela.

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