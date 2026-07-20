Culiacán, Sin.- En una persecución de un grupo armado que desencadenó un enfrentamiento con las fuerzas estatales en la colonias Lomas del Sol, en Culiacán, tres civiles fueron detenidos, los cuales resultaron con lesiones al impactarse contra una unidad y uno de ellos, presentó lesión de arma de fuego.

Las autoridades fueron alertadas que el dicha colonia se percibía la presencia de varias personas armadas, al arribar el personal institucional, se percataron que tres de ellos, se subieron a dos vehículos y emprendieron la huida.

Durante la persecución por varias calles de la colonia Lomas del Sol, en la parte nor-oriente de la capital del estado, se generó un enfrentamiento con intercambios de disparos, por lo que los civiles en su huida se impactaron contra otra unidad, por lo que resultaron policontundidos.

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Uno de los presuntos delincuentes resultó con una herida de bala, por lo que tuvo que ser auxiliado y trasladado a un hospital, por lo que al revisar la unidad, se les aseguró tres rifles automáticos, 28 cargadores abastecidos, mil 600 cartuchos utiles.

También, se encontraron chalecos tácticos y se aseguro un vehículo Honda línea City, modelo 2018, con reporte de robo y un Volkswagen, línea Jetta, modelo 2026, con reporte de robo vigente.

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