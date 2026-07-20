Peter Parker lo perdió todo para salvar al mundo, pero ese doloroso sacrificio apenas comienza a pasarle factura. En "Spider-Man: Un nuevo día", el joven héroe tendrá que enfrentarse a una vida marcada por la soledad, adelantó Tom Holland durante la presentación del filme en la Ciudad de México.

El actor británico acudió al fan event que se realizó esta noche en Aztlán Parque Urbano, donde explicó que la cuarta película del Hombre Araña no podía ignorar el desenlace de "Spider-Man: Sin camino a casa", cuando Peter decidió borrar su identidad de la memoria de todos para proteger a quienes más amaba. Esa decisión, aseguró, será el punto de partida de la nueva historia.

"Lo más importante era no huir de las consecuencias de la película anterior. Peter hizo un sacrificio enorme y ahora vive con eso. Es doloroso porque todos queremos que tenga las cosas que cualquier ser humano merece. Pero ahora está enfrentando todo eso completamente solo", explicó.

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Minutos antes de que Holland llegara, el lugar ya estaba completamente abarrotado. Ni la intensa lluvia que cayó logró dispersar a los cientos de fanáticos que esperaban ver al superhéroe más querido de Marvel.

Pero el actor no llegó solo, junto a él desfilaron Zendaya, su esposa y coprotagonista, y el director de la cinta, Destin Daniel Cretton, quienes fueron recibidos entre porras, chiflidos y aplausos.

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Zendaya, incluso se animó a bailar al ritmo del clásico canto que la declaraba como una ciudadana mexicana por adopción: "¡Zendaya, hermana, ya eres mexicana!".

Al ritmo de "¡Zendaya, hermana, ya eres mexicana!" y declaraciones de amor, los protagonistas de "Spider-man" atendieron a la prensa y los fans mexicanos.

Video: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/FyxN6VGp9X — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) July 21, 2026

Holland, por su parte, reconoció la energía de los fans capitalinos y agradeció a todos por permanecer en el lugar a pesar del caprichoso clima.

"Gracias, esto significa el mundo para nosotros. Han sido tan increíbles. Gracias por su amor, por su cálida bienvenida, por ser grandes personas y amar tanto nuestras películas", dijo, conmovido.

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Tras convivir con los asistentes y posar para las fotografías oficiales del evento, el elenco se despidió entre una última ovación. La visita también sirvió para poner en marcha la cuenta regresiva rumbo al estreno de "Spider-Man: Un nuevo día", que llegará a las salas el próximo 29 de julio.

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