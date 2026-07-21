Nueva York.— Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue condenado ayer a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, en una audiencia en la que, visiblemente desmejorado y a ratos confundido, hizo un mea culpa y aseguró que “nadie gana en este tipo de guerras”.

La sentencia de Zambada García estaba más que cantada. Él se había declarado culpable y su abogado reconoció, días atrás, que su cliente pasaría el resto de sus días en prisión.

“La sentencia aquí es un poco anticlimática porque no tengo discreción”, reconoció el juez Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York en una audiencia que duró poco más de media hora. “Va a pasar el resto de sus días en prisión. Él lo acepta”.

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Al llegar y sentarse en su silla, Zambada soltó un “¡ay, cabrón!” que reveló las dificultades que tenía para sentarse y levantarse. También dijo que tenía dificultades para oír y entender al intérprete del tribunal y, a través de éste, pidió a Cogan que hablara más despacio. Tras un ajuste en su auricular, Zambada indicó que podía seguir la audiencia.

Sin embargo, antes de que se leyera su sentencia, que incluye el decomiso de 15 mil millones de dólares, El Mayo leyó en español una declaración para pedir perdón, con un llamado especial a los jóvenes. Un intérprete tradujo.

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“Me permito ante ustedes, de alguna manera, hacer ver que he causado daño. Me hago responsable. No me sometí a juicio porque no niego la verdad de lo que pasó, sé que lo que hice está mal”, señaló el capo mexicano, de 76 años, vestido con su uniforme de prisionero sobre una camiseta naranja, totalmente encanecido y decaído.

“Crecí en un entorno en el que la violencia y la delincuencia parecían algo normal, pero ahora sé que eso no es excusa”, declaró Zambada. “Llega un momento en el que cada persona debe asumir la responsabilidad de sus decisiones. Yo no lo hice, y muchas personas pagaron el precio”.

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Afirmó que si hay algo que puede decir hoy que tenga valor es que “la violencia debe terminar en México y en otros lugares”, porque “se pierden demasiadas vidas, se destruyen familias”. Advirtió que “nadie gana en este tipo de guerras”.

En particular, habló sobre y a los jóvenes, al señalar que la violencia relacionada con el narcotráfico los “arrastra a una vida sin futuro”. Luego, envió un mensaje: “A las próximas generaciones les digo que elijan un camino distinto a la violencia”.

Los 15 mil millones de dólares que El Mayo acordó entregar están relacionados con las ganancias de los delitos del cártel, aunque los fiscales dijeron que no han podido identificar ni recuperar ningún activo.

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La violencia fue “la herramienta de Zambada por más de tres décadas cuando le convenía”, señaló el fiscal federal adjunto Adam Amir.

“No niego la verdad de lo que pasó, lo que hice está mal”

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Amir indicó que Zambada ordenó torturas y planeó asesinatos, incluido el de su propio sobrino, mientras el cártel inundaba Estados Unidos con toneladas de cocaína, fentanilo, metanfetamina y otras drogas.

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Durante el dominio de Zambada más de un millón de estadounidenses murieron por sobredosis, muchos por drogas que fluían desde México o desde el Cártel de Sinaloa, añadió el fiscal.

La sentencia de El Mayo culminó la lucha de años del gobierno de Estados Unidos para llevarlo ante la justicia. Fue arrestado en 2024 en un aeropuerto cercano a Nuevo México junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien cumple sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado. Zambada García alega que Guzmán López lo secuestró para entregarlo a las autoridades estadounidenses.

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Queda pendiente definir el lugar donde Zambada cumplirá su sentencia. Cogan, atendiendo una solicitud de la defensa, dijo que recomendará que el mexicano sea enviado a un penal donde pueda recibir tratamiento por lo que su abogado describió como un “conjunto de problemas de salud complejos relacionados con la edad”. Sin embargo, la decisión depende del Buró Federal de Prisiones.

El juez alegó que el acusado “nos ha ahorrado a todos un ejercicio que todos sabemos que habría sido muy difícil”. Aun así, consideró “justa” la sentencia.

En la audiencia estuvo presente Frank Pérez, abogado de El Mayo, quien contrastó la declaración de culpabilidad de su cliente con la decisión de El Chapo de ir a juicio, una odisea de 11 semanas que implicó cerrar el Puente de Brooklyn para tras- ladarlo del tribunal a la cárcel.

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