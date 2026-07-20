Ismael "El Mayo" Zambada pasará el resto de sus días en prisión, tras haber sido sentenciado a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, por haber encabezado el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la DEA advirtió tras la sentencia que "esto es solo el principio" y que irán no solo tras los narcotraficantes, sino tras "cada funcionario corrupto de gobierno".

Al término de la audiencia de sentencia en la corte de Distrito Este de Nueva York, el jefe de la DEA, Terry Cole, alegó que “la corrupción” fue esencial para la empresa criminal de “El Mayo”.

“Usó los sobornos, la influencia y la intimidación para proteger al cártel de la justicia, tanto en México como más allá de sus fronteras”.

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Acusó que el Cártel de Sinaloa “sigue corrompiendo a las instituciones y socavando el Estado de derecho por propósitos criminales”.

En ese sentido, advirtió que “así se tome meses, años, décadas, no nos detendremos. No perderemos el enfoque. No perdonaremos”.

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Dijo que la sentencia de “El Mayo” es “sólo el principio. Es una advertencia a todos los líderes de los cárteles, empresas criminales globales y terroristas extranjeros: si trafican drogas mortales, se benefician del sufrimiento de otros y amenazan a nuestras comunidades, la DEA vendrá por ustedes. Ya sean traficantes o funcionarios corruptos de gobierno, la DEA vendrá por ustedes”.

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Por su parte, Joseph Nocella Jr., fiscal del Distrito Este de Nueva York, dijo que el mensaje de la sentencia de este lunes es claro: "'El Mayo' morirá en prisión. Y con la sangre que tiene en su manos, es exactamente lo que se merece".

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El fiscal denunció que "'El Mayo' fue el mayor traficante de drogas de este siglo" y que el Cártel de Sinaloa "inundó Estados Unidos y el mundo de drogas y obtuvo miles de millones de dólares en ganancias.

Aseveró que "El Mayo" y Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", quien ya cumple sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, "corrompieron a numerosos funcionarios en México para proteger su imperio criminal. Y cuando la corrupción no funcionó, recurrieron a una violencia horrible, incluyendo tortura, secuestro y asesinato".

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El fiscal consideró la sentencia como "un castigo adecuado para el daño que 'El Mayo' causó a innumerables víctimas".

"Esta sentencia ha sido posible gracias a la incansable cooperación bilateral entre las fuerzas del orden de Estados Unidos y México, que se negaron a permitir que los años en los que 'El Mayo' había eludido la justicia se convirtieran en una situación permanente", indicó.