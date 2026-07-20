Mundo | 20-07-26 | 09:28 | Actualizada | 20-07-26 | 11:14 |

Ismael Zambada García,, fue sentenciado este lunes en Nueva York a , anunció el juez Brian Cogan.

"La violencia debe acabar en México... Nadie ganará esta guerra", dijo Zambada en una declaración que leyó en español poco antes de recibir la condena.

"El Mayo" se había declarado culpable de y fentanilo.

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Además, se ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares al narcotraficante mexicano, quien así lo acordó tras su declaración de culpabilidad.

Aún no se reveló la prisión donde "El Mayo", de 76 años, cumplirá su sentencia, pero el juez Cogan, de la corte del Distrito Este de , dijo que se recomendará que el Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), tome en cuenta las condiciones médicas del "El Mayo", y el hecho de que le ahorró al gobierno estadounidense el costo y trabajo que hubiera implicado un juicio.

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", no estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para aceptar mi responsabilidad y pedir perdón”, dijo Zambada en su mensaje.

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"El Mayo fue el mayor traficante de drogas de este siglo", describió el fiscal de Nueva York, Joseph Nocella Jr., a los medios, al concluir la audiencia. "Ahora se une a los narcos como que cumplen sentencia de cadena perpetua".

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Nocella dijo que "El Mayo" y "El Chapo" convirtieron al en la organización de tráfico de drogas "más grande que el mundo haya visto". Señaló que el cártel inundó Estados Unidos y el mundo de drogas y obtuvo miles de millones de dólares en ganancias.

El fiscal aseguró que los dos narcotraficantes "corrompieron a numerosos funcionarios en México para proteger su imperio criminal. Y cuando la corrupción no funcionó, recurrieron a una violencia horrible, incluyendo tortura, secuestro y asesinato".

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Tras la sentencia de "", en 2019, afirmó Nocella, "El Mayo" incluyó el fentanilo y otras drogas para ser traficadas por el cártel, lo que lo volvió "más mortal y rentable" que nunca.

El fiscal consideró la sentencia como "un castigo adecuado para el daño que 'El Mayo' causó a innumerables víctimas":

Señaló que el mensaje es claro: el es un "callejón sin salida. 'El Mayo' morirá en prisión. Y con la sangre que tiene en su manos, es exactamente lo que se merece".

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El jefe de la Agencia Antidrogas (DEA), Terry Cole, subrayó que “la corrupción” fue esencial para la empresa criminal de “El Mayo”.

“Usó los sobornos, la influencia y la intimidación para proteger al, tanto en México como más allá de sus fronteras”.

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Acusó que el Cártel de Sinaloa “sigue corrompiendo a las instituciones y socavando el Estado de derecho por propósitos criminales”.

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Advirtió que “así se tome meses, años, décadas, no nos detendremos. No perderemos el enfoque. No perdonaremos”. Dijo que la sentencia de “El Mayo” es “sólo el principio. Es una advertencia a todos los líderes de los cárteles, empresas criminales globales y : si trafican drogas mortales, se benefician del sufrimiento de otros y amenazan a nuestras comunidades, la DEA vendrá por ustedes. Ya sean traficantes o funcionarios corruptos de gobierno, la DEA vendrá por ustedes”.

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