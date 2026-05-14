Más Información
Una serie de "incidentes" y el ocultamiento de un derrame kilométrico; polémicas de la gestión de Víctor Rodríguez de Pemex
Él es Juan Carlos Carpio, economista cercano a la 4T; reemplaza a Víctor Rodríguez como director de Pemex
EU evalúa acusaciones contra el expresidente cubano Raúl Castro; investiga derribo de aeronaves humanitarias en 1996
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a un hombre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a que llevaba ocho paquetes con más de ocho kilos de cocaína, los cuales estaban escondidos en una silla de ruedas.
En X, dicha dependencia detalló que esta detención fue gracias al apoyo de un binomio canino y de un equipo de rayos "X". De acuerdo con ella, la droga decomisada representa una afectación económica cercana a 1.8 millones de pesos para grupos criminales.
El sujeto fue detenido, se le informaron sus derechos y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.
Lee también Extradición de "El Jardinero", operador del CJNG, seguirá suspendida; Tribunal desecha queja de la FGR
"Esta acción forma parte de los trabajos permanentes para detectar e inhibir el tráfico de drogas en aeropuertos del país", explicó.
La Semar se coordina con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
La Secretaría de Marina detalló que en esta acción se hizo con apego a los protocolos de actuación y en coordinación interinstitucional, como parte de los esfuerzos permanentes para detectar e inhibir el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en aeropuertos del país.
"Se les olvida la más importante, pedir pruebas": Sheinbaum sobre caso Rocha Moya; pide juicio justo para gobernador con licencia
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]