Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a un hombre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a que llevaba ocho paquetes con más de ocho kilos de cocaína, los cuales estaban escondidos en una silla de ruedas.

En X, dicha dependencia detalló que esta detención fue gracias al apoyo de un binomio canino y de un equipo de rayos "X". De acuerdo con ella, la droga decomisada representa una afectación económica cercana a 1.8 millones de pesos para grupos criminales.

El sujeto fue detenido, se le informaron sus derechos y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Decomiso de cocaína en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Foto: Especial

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"Esta acción forma parte de los trabajos permanentes para detectar e inhibir el tráfico de drogas en aeropuertos del país", explicó.

La Semar se coordina con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

La Secretaría de Marina detalló que en esta acción se hizo con apego a los protocolos de actuación y en coordinación interinstitucional, como parte de los esfuerzos permanentes para detectar e inhibir el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en aeropuertos del país.

Decomiso de cocaína en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Foto: Especial

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