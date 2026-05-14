La diputada por el Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras, informó que el exboxeador, Jorge Armando Arce Armenta, conocido como "El Travieso" Arce, se unió al movimiento de la Cuarta Transformación.

En un video en el que ambos parecen, la diputada señala que el Arce Armenta "ahora esta del lado correcto de la historia".

"Juntos vamos a echar el chingazo", según el exboxeador, ambos tenían una amistad cercana que por "cuestiones políticas" se distanciaron pero que ahora está de nuevo junto a Barreras, a la que calificó de "chingona, echada para adelante".

En el 2024, "El Travieso" fue precandidato del PAN para diputado en Sonora, mencionando, en ese entonces, que "así como peleaba arriba del ring, voy a pelear por los derechos de la gente para que la gente salga adelante”.

Lee también PAN pide comparecencia de Harfuch y Godoy para informar sobre huachicol en México; incluye a titulares de Pemex y Energía

Diana Karina Barreras, "Dato Protegido"

14 de febrero de 2024, cuando la usuaria de X, identificada comp Karla Estrella, emitió su opinión a través de una publicación en la red social sobre la candidatura de la entonces diputada sonorense.

En su publicación, se expresaba "Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.

La publicación fue demandada por la diputada petista, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Karla Estrella retirarla de la red social donde fue emitida.

Lee también PAN reta a Morena a impulsar desafuero contra Maru Campos; "todos deberíamos de salir a defender a Maru": Somos México

Asimismo, como parte del conjunto de sanciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la ciudadana sonorense Karla Estrella fue acusada de ejercer violencia política de género, por lo que durante 30 días, tendría que disculparse públicamente con el mensaje:

"Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política”.

Con información de Diego Flores y Ariana Paredes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc