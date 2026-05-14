La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió un juicio justo para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. También defendió que ningún ciudadano puede ser acusado sin pruebas, una opción que, asegura, no están considerando los llamados "comentócratas".

Durante su conferencia de prensa de este 14 de mayo desde Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que de las tres opciones que dicen que ha tenido por el caso de Rubén Rocha y otros nueve exfuncionarios, les falta la más importante: "pedir pruebas".

"Hay esta idea de que la Presidenta tiene solamente tres opciones en este momento (...) la primera que extradite con sentido de urgencia o detenga y luego extradite consentido de urgencia a diez ciudadanos mexicanos que un juzgado, una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el sur de Nueva York que ha pedido que se detenga; la segunda, encarcelarlos en México y la tercera no hacer nada. Se les olvida la más importante, pedir pruebas", expresó.

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Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, durante una reunión en el Salón Verde en la Cámara de Diputados (24/10/2024). Foto: Graciela López/ Cuartoscuro

Como en reiteradas ocasiones, la titular del Ejecutivo pidió pruebas al gobierno de Estados Unidos para juzgar y extraditar a los acusados y defendió un juicio justo para cualquier persona: "Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si no pertenece a un partido político, no importa si es funcionario público o no es funcionario público, debe llevar un juicio justo y si es acusado debe haber pruebas para acusarlo".

Al informar que en el caso de nuestro país, el Gobierno de Estados Unidos ha negado 36 solicitudes de extradición realizadas por México por no contar con las pruebas correspondientes, la Presidenta recordó que si no hay pruebas suficientes no se procede en el marco de la ley.

"Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro Sistema Penal Acusatorio de la Constitución, entonces se procede, si no hay pruebas no se procede, ¿qué es eso? la ley", sostuvo.

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En su conferencia matutina también arremetió con los llamados "comentócratas" al decir que usan el estado de derecho cuando les convine:

"No puede ser que estos comentócratas usen estado de Derecho cuando les conviene y escondan el estado de derecho cuando quieren dar clases de derecho, que muchos de ellos ni abogados son. 'No tiene opción la presidenta', no, claro que tenemos opción siempre, ¿cuál es? lo que juré cuando tomé posesión: defender la Constitución y las leyes que de ella emanen y no traicionar al pueblo y no traicionar la soberanía", añadió.

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