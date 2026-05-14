La mañanera de Sheinbaum, 14 de mayo, minuto a minuto

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 07:53 AM Efraín Morales presenta las obras de prevención de inundaciones en las que trabaja Conagua en la Zona Metropolitana del Valle de México; señala que se busca atender esta problemática principalmente en Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y La Paz.

Nación 07:42 AM Inicia la “Mañanera del Pueblo” de este jueves de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Mandataria federal está acompañada de Iván Escalante, titular de Profeco y Efraín Morales López, director general de Conagua.

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