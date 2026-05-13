Luego que la calificadora S&P Global Ratings cambió de “estable” a “negativa” la perspectiva de 12 instituciones financieras mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial y diversos representantes de Cámaras Empresariales.

En redes sociales, la Mandataria informó que sostuvo una reunión la mañana de este miércoles con representantes de las cámaras empresariales dónde coincidieron en las "buenas perspectivas para la economía mexicana".

Horas antes, la calificadora S&P Global Ratings cambió de “estable” a “negativa” la perspectiva de 12 instituciones financieras mexicanas, entre ellas bancos comerciales, organismos públicos y entidades relacionadas con el sector financiero, luego de tomar una acción similar sobre la deuda soberana del país.

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De acuerdo con la calificadora, entre las instituciones afectadas se encuentran Nacional Financiera (Nafin), Bancomext, Banobras, Banamex, BBVA México, Banorte, HSBC México, Inbursa, Scotiabank Inverlat, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA).

De acuerdo con la calificadora, el país enfrenta un entorno de bajo crecimiento económico, restricciones presupuestarias y mayores presiones derivadas de pasivos contingentes, factores que podrían traducirse en un aumento más rápido de la deuda pública y en una carga creciente por el pago de intereses.

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