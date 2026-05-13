La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno de México ha solicitado en diversas ocasiones la detención y extradición de personas que se encuentran en Estados Unidos y que son investigadas por autoridades mexicanas.

Sin embargo, dijo que las autoridades estadounidenses han respondido que requieren pruebas suficientes para actuar conforme a sus leyes.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que esta exigencia forma parte del marco legal que rige la cooperación bilateral.

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"Hay muchísimos casos donde nosotros hemos pedido la detención de personas en Estados Unidos que tienen abiertas investigaciones en México. Y Estados Unidos nos ha dicho: en el marco de nuestras leyes, necesitamos pruebas”, señaló.

Como ejemplo, Sheinbaum recordó que personalmente solicitó al Departamento de Estado de los Estados Unidos apoyo en el caso de Desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en particular para localizar a dos personas relacionadas con la investigación.

La presidenta también reveló que su administración ha solicitado la extradición de dos empresarios con doble nacionalidad, presuntamente vinculados con una red de huachicol fiscal dedicada a introducir combustible de manera ilegal al país.

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Indicó que, hasta el momento, no ha recibido respuesta de las autoridades estadounidenses.

Pese a ello, Sheinbaum subrayó que estas gestiones no representan un conflicto con el gobierno estadounidense, sino parte de una relación basada en el respeto mutuo.

"Nosotros queremos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, en el marco del respeto a nuestra soberanía, a nuestras leyes, a nuestra Constitución y a la dignidad del pueblo de México. Subordinación, nunca”, enfatizó.

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