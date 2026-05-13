Más Información
CIA apoyó operación contra el Cártel de Sinaloa fuera del AIFA, afirma NYT; asegura que fue con inteligencia, y no en terreno
Asesinan a coordinadora municipal de Morena en Chihuahua; atacan a balazos a Lucía Guadalupe Mora en Valle de Allende
¿A qué hora lloverá en la CDMX?; granizo, chubascos y vientos fuertes se esperan este miércoles, 13 de mayo
Luego que ayer se reveló que uno de los agentes de la CIA en Chihuahua estuvo armado en un operativo de seguridad y que la gobernadora María Eugenia Campos afirmara que su gobierno “no tiene nada que esconder”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es que esto fue una falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución.
A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) será quien determine si hubo una falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución por la presencia de estos agentes estadounidenses.
"En términos de opinión y de visión como Presidenta es que es una falta la Ley de Seguridad Nacional, de la Constitución ¿Quién va a determinar quién tuvo esa falta? La Fiscalía General de la República", dijo.
Lee también Sheinbaum perfila presentación de vehículos Olinia, tras 18 meses de trabajo; exposición de autos nacionales será el 7 de junio
“La Fiscalía del estado de Chihuahua está haciendo su propia investigación, pero la Fiscalía General de la República está llevando a cabo una investigación profunda en donde está entrevistando a muchas personas de la Fiscalía y de otras áreas del gobierno de Chihuahua, y ya tendrá que informar en su momento la fiscalía, cuáles son los avances de su investigación”, añadió.
Ayer, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, anunció la presentación de un juicio político y movilizaciones contra Maru Campos por desacatar la Constitución en el caso de los agentes de la CIA.
En respuesta, la mandataria de Chihuahua dijo que combate al crimen a diferencia de los gobiernos de Morena, quienes tienen acusaciones de nexos con el narco, y afirmó que no autorizó la presencia de personal extranjero.
em/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]