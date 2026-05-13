Luego que ayer se reveló que uno de los agentes de la CIA en Chihuahua estuvo armado en un operativo de seguridad y que la gobernadora María Eugenia Campos afirmara que su gobierno “no tiene nada que esconder”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es que esto fue una falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) será quien determine si hubo una falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución por la presencia de estos agentes estadounidenses.

"En términos de opinión y de visión como Presidenta es que es una falta la Ley de Seguridad Nacional, de la Constitución ¿Quién va a determinar quién tuvo esa falta? La Fiscalía General de la República", dijo.

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“La Fiscalía del estado de Chihuahua está haciendo su propia investigación, pero la Fiscalía General de la República está llevando a cabo una investigación profunda en donde está entrevistando a muchas personas de la Fiscalía y de otras áreas del gobierno de Chihuahua, y ya tendrá que informar en su momento la fiscalía, cuáles son los avances de su investigación”, añadió.

Ayer, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, anunció la presentación de un juicio político y movilizaciones contra Maru Campos por desacatar la Constitución en el caso de los agentes de la CIA.

En respuesta, la mandataria de Chihuahua dijo que combate al crimen a diferencia de los gobiernos de Morena, quienes tienen acusaciones de nexos con el narco, y afirmó que no autorizó la presencia de personal extranjero.

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