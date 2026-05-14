La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Víctor Rodríguez Padilla dejó la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que su lugar será ocupado por Juan Carlos Carpio Fragoso.

Durante su gestión al frente de la petrolera, Rodríguez Padilla enfrentó diversas controversias y señalamientos, entre ellos por el manejo del derrame de petróleo registrado en las costas de Veracruz desde inicios de febrero de 2026.

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Pemex admite ocultamiento de derrame en Veracruz

Tras el incidente del derrame en costas de Veracruz, el entonces director reconoció que existieron irregularidades operativas que no fueron reportadas a los altos mandos de la empresa.

Explicó que una de las anomalías detectadas fue la pérdida de integridad mecánica de un oleoducto, además de trabajos de reparación que no fueron informados ni a la dirección general ni a niveles superiores de Pemex.

Asimismo, confirmó la existencia de una fuga de hidrocarburos en instalaciones de la empresa, pese a que áreas operativas negaron de manera sistemática el incidente.

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Rodríguez Padilla también señaló contradicciones entre reportes internos que minimizaban el hecho al describirlo como un “simple lagrimeo” y el despliegue de once embarcaciones utilizadas para contener, recuperar y dispersar hidrocarburos en la zona afectada.

Ante estos hechos, denunciantes y habitantes afectados expresaron su inconformidad por la falta de información oficial y cuestionaron el desconocimiento que, aseguraron, mostró la dirección de Pemex sobre la magnitud del derrame.

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Incidentes en Pemex

Pemex ha reportado diversos incidentes en sus refinerías durante el año en curso, entre ellos derrames de hidrocarburos, incendios y accidentes que incluso dejaron personas fallecidas.

Poza Rica y Coatzintla, Veracruz: Tras fuertes lluvias, se detectaron residuos de aceite e hidrocarburo en cuerpos de agua. Pemex atribuyó el incidente al desbordamiento de material en mantenimiento del oleoducto Fobos–CAB Tajín y activó labores de limpieza y monitoreo.

Refinería Deer Park, Texas: Se registró un derrame de diésel en el canal de navegación de Houston debido a la interacción de dos embarcaciones durante operaciones de carga. Pemex aseguró que el incidente fue contenido sin afectaciones a la población.

Incendio en Dos Bocas: Un incendio en una bodega de coque de la refinería Olmeca fue controlado en pocas horas y no dejó lesionados, aunque se inició una investigación para determinar las causas.

Incendio mortal en Dos Bocas: Un incendio provocado por el desbordamiento de aguas con residuos de hidrocarburos dejó cinco personas fallecidas cerca de la refinería.

Fugas cerca de Dos Bocas: Ductos vinculados a Pemex han provocado afectaciones a manglares y vida marina en años recientes, aumentando las preocupaciones ambientales en la región.

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Rodríguez Padilla presentó su renuncia dos veces: Reuters

Según la agencia informativa Reuters, Rodríguez Padilla presentó su renuncia en dos ocasiones el año pasado y en ambas ocasiones, la Presidenta lo convenció de seguir en el puesto.

Mencionaron que el futuro de Víctor Rodríguez al frente de Pemex era incierto ante los problemas financieros y operativos de la petrolera, así como el creciente control de Claudia Sheinbaum en decisiones clave.

Sus fuentes señalaron divisiones internas y especulaciones sobre posibles relevos en la empresa estatal.

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De acuerdo con información del medio, el ahora exdirector llegó al cargo sin experiencia directa en el ámbito empresarial y político.

Igualmente, revelaron que la intervención presidencial ha generado divisiones internas en la petrolera, que enfrenta una fuerte crisis financiera y especulaciones sobre un posible reemplazo en la dirección.

Standard & Poor´s cambia a negativa la perspectiva de Pemex

S&P Global Ratings, una calificadora económica, recientemente cambió de estable a negativa la perspectiva de calificación de Pemex y la CFE, en línea con el ajuste realizado a la nota crediticia de México.

La agencia advirtió que el bajo crecimiento económico, el aumento de la deuda pública y la presión fiscal podrían complicar las finanzas del país, especialmente por el apoyo constante del gobierno federal a ambas empresas estatales.

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En el caso de Pemex, S&P mantuvo la evaluación de respaldo “casi seguro” por parte del gobierno ante posibles problemas financieros, debido a su importancia estratégica para el país.

Sin embargo, señaló que la petrolera mantiene una estructura financiera débil, con altos niveles de deuda, baja liquidez y flujo de caja negativo, por lo que conservó su perfil crediticio en categoría de alto riesgo.

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